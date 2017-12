El Suprem fuig de Bèlgica

El Suprem decreta que ningú ha de molestar Puigdemont a Bèlgica. Per tant, felicita l'últim president de Catalunya per haver triat aquest país. Un criminal pitjor que un assassí, atès que l'altíssim tribunal li augura trenta anys de presó, pot circular lliurement per Europa malgrat que deslliga «explosions de violència» com un gihadista. En temps de comunicació absoluta i instantània, el satanisme indubtable del candidat de Junts per Catalunya només es manifesta de Pirineus en avall. Subsisteix el petit problema de l'ordre europea de detenció sol·licitada, i el mateix magistrat reconeix que no hi ha «previsió ni cap regulació sobre la possibilitat» de retirar-la, però la legalitat és un formalisme al paradís de M. Rajoy.

Atès que la UE és una unitat com el seu propi nom indica, no és Puigdemont sinó el Suprem qui fuig de Bèlgica, en una estranya mostra de recel cap a un país germà. En temps més legalistes, produiria calfreds contemplar l'altíssim tribunal renegant d'Europa. El jutge mostra poca confiança en el seu cas, atès que es resisteix a sotmetre'l a una segona opinió. Si té por que la seva apocalíptica descripció de «comportaments que lesionen de manera irreparable la convivència social i familiar, el lliure desenvolupament econòmic i laboral i la pròpia integritat física» sigui compartida per col·legues belgues neutres i neutrals, es podria concloure que els seus arguments trontollen. O que Bèlgica és una dictadura dissoluta, sempre s'aprèn alguna cosa.

En anul·lar una ordre que no admet marxa enrere, el Suprem renuncia a perseguir un crim i obliga a plantejar-se si actuava amb la bona fe exigible al mobilitzar tot un país per un caprici. L'acte reposa en què «els investigats semblen haver mostrat la seva intenció de retornar a Espanya». La sola aparició de l'aparença de «semblen», en un document que decideix sobre la llibertat personal, provoca calfreds. Encara que tampoc sorprèn a qui no empresona Junqueras perquè vagi a robar un altre banc, sinó perquè segueix estant contra la Banca. El Suprem ha suspès el test belga.