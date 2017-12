Tota la pintura de dalí, a l´abast

Després de disset anys de feina, acaba de veure la llum un ambiciós projecte per contribuir al coneixement i a la difusió de l´obra de Salvador Dalí. Aquesta setmana, la Fundació Gala-Salvador Dalí anunciava que ja s´ha completat el Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, una eina digital que permet aconseguir de manera gratuïta informació sobre tots els quadres (un miler) que va crear el geni empordanès entre el 1910 i el 1983. Segons la mateixa Fundació, aquest catàleg, que aspira a ser «una eina de consulta imprescindible per a tots aquells que pretenguin aprofundir en el coneixement de l´activitat artística del pintor» persegueix «reunir i compartir, mitjançant la seva publicació online, una informació acurada de les obres que pertanyen a la producció pictòrica de Salvador Dalí». El projecte, afegeixen els responsables de la institució, «és fruit d´una investigació exhaustiva i té com a objectiu determinar, d´una manera definitiva, quines obres pertanyen a la producció pictòrica de Salvador Dalí. Per tant, es tracta d´un treball d´atribució que, de moment, no preveu una valoració estètica de les obres». Així, les persones que hi consultin qualsevol pintura daliniana hi trobaran el seu títol, de quin any és, les seves dimensions, la procedència, les exposicions en què ha participat, la bibliografia en què apareix... Tota la informació es troba en català, castellà, francès i anglès i dividida en cinc blocs cronològics fins a completar el «nombre màgic» de mil pintures, en expressió de la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, encara que la xifra es podria incrementar properament perquè hi ha una quinzena d´obres més en estudi.

Aquest projecte ­és un actiu més que s´ha d´afegir en el balanç d´una Fundació que, amb Ramon Boixadós al capdavant (substituït recentment, després de la seva mort, per Jordi Mercader), ha defensat els drets de l´artista, ha obert les cases de Púbol i Portlligat, ha recuperat desenes d´obres del pintor i ha mantingut Salvador Dalí com un artista universal impulsant exposicions als principals museus del món. I sembla que la feina continua en la mateixa línia, perquè en la presentació d´aquest primer catàleg raonat ja es va anunciar que, a llarg termini, la Fundació té previst materialitzar el Catàleg Raonat de Pintura en paper i que treballa simultàniament en les escultures i en l´obra gràfica, «però n´hi ha per a temps, perquè són processos difícils, ardus i molt més complicats encara que els de pintura», en paraules de Montse Aguer.