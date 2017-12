DRETS HUMANS: SOLIDARITAT I JUSTÍCIA

Ahir es varen complir 69 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. La humanitat, encara avui, segueix tan necessitada de fer realitat el contingut d´aquesta declaració com el 1948. Va ser un compromís esperançador i il·lusionant a favor d´un món on la dignitat de les persones i el respecte a aquesta havia de ser el motor per promoure la justícia, la pau, la igualtat i la solidaritat entre les persones i entre els països. I aquesta Declaració, reconeguda i complementada amb altres compromisos internacionals, continua essent un far i un repte que il·lumina el camí a seguir i qüestiona la realitat que vivim i el món que ens envolta.

És responsabilitat dels Estats i de les administracions públiques fer viable i creïble el contingut de la Declaració Universal dels Drets Humans, però és insubstituïble, i del tot imprescindible, que cada persona intentem en el nostre àmbit personal, familiar, d´amistat i de treball fer realitat el respecte i la pràctica del contingut d´aquesta bíblia de la convivència, que són els drets humans. I això implica que no només exigim els nostres drets, sinó que complim amb les nostres obligacions, amb sinceritat, humilitat, amabilitat i coherència, perquè no hi ha drets sense obligacions, ni obligacions sense drets.

Els drets humans haurien de ser el gran motor del canvi social i econòmic al nostre món, la frontera contra la injustícia i la violència, i la bíblia que uneixi totes les persones de bona voluntat en el camí vers una societat i un món on la dignitat de la persona sigui respectada i protegida com a valor fonamental.

I des d´aquesta humil tribuna, vull retre homenatge a tots els homes i dones de bona voluntat que no obliden els que més pateixen les conseqüències d´una societat molt millorable i d´un món on milions de persones encara estan lluny de la pau, de la justícia i de la llibertat. Cal felicitar-nos per la tasca que moltes persones realitzen, desinteressadament, a favor de les persones i de la seva dignitat. I desitjo que el granet de sorra que posem cadascú de nosaltres per millorar la nostra societat contribueixi a fer un món més solidari i just, on els drets humans no restin escrits en els papers i convenis internacionals, sinó que puguin esdevenir una realitat lluminosa i efectiva a la nostra vida diària.