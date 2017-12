El comte de Montemar, secretario de estado de Felip V, afirmava que els catalans eren «idólatras de sus privilegios, con unos visos de república en su media libertad, que si no la han logrado entera, no se dude que lo han pretendido». Si poguessin el fitxarien com a columnista a La Razón o a El País. Un altre que també volen contractar és José Patiño, grande de España que l'any 1715 deia: «El genio de los naturales es amante de la libertad, aficionadísimo a todo género de armas, promptos en la cólera, rijosos y vengatibos, y que siempre se debe desconfiar de ellos (?). Son apasionados a su patria, con tal exceso que les haze trastornar el uso de la razón y solamente ablan en su lengua nativa». Aquest seria un bon tertulià de 13TV. De fet és el tipus de lectura que deu fer el jutge Pablo Llarena mentre redacta els seus escrits delirants imaginant violència de les «muchedumbres» catalanes «mendaces».

Les darreres setmanes hem vist com es complia íntegrament la lletra d'una cançó de 1714 que tenia un evident humor negre premonitori:

«Inglesos han faltat

portuguessos han firmat

holandesos firmaran

i per fi nos penjaran»

Si els dirigents de la UE no han estat capaços de fer res per salvar nens d'ofegar-se a la Mediterrània, de fet han enviat vaixells a impedir salvar-los, què en podíem esperar els catalans? Ja ho escrivia l'any 1750 Voltaire referint-se als catalans de 1714: «Malgrat el seu valor i amor extrem per la llibertat, han estat subjugats en tots els temps».

Tots aquells que diuen que els catalans volem córrer massa, els diria que això ja ho deia Joan Prim fa més de 150 anys i com un Santi Vila més escrivia: «Catalans voleu córrer massa, no correu tant que podeu ensopegar.» Tenia raó hem ensopegat sempre. Ara bé fins i tot Prim se li acabava la paciència, l'any 1851 deia al congrés: «Hasta cuando hemos de ser tratados como esclavos? Somos o no somos españoles? Queréis continuar la política de Felipe V de ominosa memoria?» Tots aquells que ens diuen que tot va començar per culpa de Jordi Pujol i després per culpa d' Artur Mas, que deixin de prendre's LSD i potser que comencin a llegir una mica d'història d'Espanya, potser aprendran que amb 155 i empresonant catalans no es soluciona cap problema. L'any 2006 hi havia un 13% d' indepes, ara un 50%, quants n'hi haurà el 2027?