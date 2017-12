La Societat Handeliana de Girona va néixer el maig de 2010 amb la finalitat de divulgar i promoure la música antiga, especialment la barroca, i la figura de Händel. Està formada per una cinquantena de socis, compta amb una bona colla de simpatitzants i la dirigeix una junta formada per sis melòmans entregats a la causa i a la bona música.

No viu de la subvenció pública ni fa gaires esforços per assolir-les, administra les quotes dels seus associats i promou activitats diverses amb la doble finalitat d'educar el gust per a la bona música i aprofundir el coneixement dels millors compositors i intèrprets. Així, durant el mes de gener, i, des de fa cinc anys, organitza un cicle cinematogràfic entorn a la música antiga a la Sala Truffaut. És fonamental la banda sonora, però també la història o la vida del músic, del compositor entorn del qual creix la pel·lícula. Progressivament, ha tingut èxit fins al punt que el cicle s'autofinança i, en algunes projeccions concretes, la sala quasi ha estat insuficient per encabir-hi el interès despertat.

Al mes de maig, han incorporat a Temps de Flors un concert d'Orquestra de Girona a la església del Carme el 2016 i, el 2017, el de la Coral Veus Blanques a la basílica de Sant Feliu. A la tardor organitza pels socis un concert de cambra a la Casa Norat de la Rambla, cedida gratia et amore pels socis de la SHG Antoni Dalmau i senyora, que culmina amb una copa de cava i la fraternal conversa dels associats. Abans de les vacances d'estiu, reuneix els socis entorn a una taula correctament presentada i nodrida per un sopar a un preu raonable després d'escoltar i comentar plegats una peça, un concert o un acte d'òpera.

Enguany, i després de parlar-ne moltes vegades, decidiren assistir al tradicional concert d' El Messies de George Frideric Händel que se celebrà ahir, dia 16, a l'església de Saint Martin in the Fields de Londres. Prèviament, recorregueren els llocs històrics del compositor barroc a la capital britànica culminats per la Casa Museu del 25 de Brook Street. S'hauran perdut el concert de l'Auditori de Girona, però, segurament i per aquesta vegada, no els sabrà greu, malgrat ser assidus participants de totes les manifestacions musicals que se celebren a la nostra ciutat.