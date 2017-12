Fita històrica contra el turisme de prostitució de menors

El passat dia 13 de desembre es va produir a Austràlia una fita històrica en la lluita contra l'abús sexual de nens i nenes als països del Sud-est asiàtic, llocs on abunda la prostitució de menors.

Aquesta fita, perquè així cal qualificar el tema, va ser la retenció policial a l'aeroport internacional de Sydney d'un pedòfil amb antecedents prohibint-li viatjar a la seva destinació i deixant sense validesa el seu passaport.

La mesura, gens desmesurada i que ens aporta una nova satisfacció als qui fa més de vint-i-cinc anys vam començar a fer lobby contra el turisme sexual amb menors, va ser presa en haver entrat en vigor, precisament aquell mateix dia 13 de desembre, la nova legislació australiana sobre viatges a l'exterior del país de pederastes amb antecedents, per tal d'evitar la seva reincidència en països que no fan res contra l'abús sexual de menors ni la prostitució infantil.

Ha estat una fita històrica, com deia abans, aquest primer cas de prohibició de viatjar a l'estranger d'un pederasta amb antecedents i, com a tal, inscrit en un registre sobre aquest tipus de delinqüents que existeix al «país d'Oz». Una fita, en efecte, en aplicació de la que és la primera legislació mundial de prevenció de l'abús sexual de menors, mitjançant l'anul·lació de passaports als pederastes amb antecedents. Un col·lectiu d'uns 20.000 individus inclosos en el registre dels organismes que tenen aquesta funció legal a Austràlia. Segons les autoritats, cada any ingressen en el registre de pederastes jutjats i condemnats uns 2.500 individus nous, que des d'ara s'han quedat sense validesa dels seus passaports en aplicació de les noves lleis.

Dels 20.000 actualment presents en el registre uns 3.200 estan considerats perillosos i tenen totalment prohibit viatjar a l'estranger. De la resta, aquells que siguin considerats menys perillosos, aparentment rehabilitats i sense tendències a reincidir podran sol·licitar la renovació dels seus passaports i viatjar a l'estranger mitjançant justificació prèvia de la destinació i dels motius pels quals sol·liciten permís per fer el viatge.

Les autoritats australianes han endurit la legislació amb aquesta restricció a viatjar a l'estranger sense coneixement i autorització dels departaments oficials de lluita contra la pedofília perquè calculen que cada any han estat uns 800 pederastes amb antecedents els que han estat viatjant a l'estranger. D'aquest xifra, uns 320 –el 40 per cent– amb clara intenció d'abusar de menors d'edat en destinacions turístiques relativament properes, triades per aquests reincidents per ser en països on no es fa seguiment de l'abús sexual de menors d'edat.