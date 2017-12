Fums de Viagra a Irlanda

Una feliç variant de contaminació afecta Ringaskiddy, poble d'Irlanda triat pels fabricants de Viagra per aixecar-hi una de les seves factories. Sostenen els veïns que el fum expulsat per les xemeneies de la fàbrica els fa trempar, detall que confirma –com sol succeir en aquests casos– la cambrera d'un bar del poble. Per la seva experiència, n'hi ha prou amb «una alenada d'aire» perquè als parroquians se'ls posi «dreta».

Especulen alguns dels afectats amb la possibilitat que la Viagra es colés també en el subministrament d'aigua al poble, encara que aquesta fuita s'hauria corregit ja. Els fabricants del producte neguen aquestes emanacions i filtracions, com és lògic. Consideren, amb humor, que la imaginació popular no ha fet altra cosa que construir un «mite divertit» sobre aquest assumpte.

Així i tot, s'han pres l'assumpte seriosament fins al punt d'anar al venerable The Times per aclarir que els seus processos de fabricació, fortament regulats i sofisticats, exclouen qualsevol accident –diguem-ne així– com el que tanta expectació i altres coses ha aixecat a Ringaskiddy.

Els irlandesos, pàtria multitudinària d'escriptors, tenen una gran facilitat per a la faula que els seus detractors atribueixen a la seva tirada una mica exagerada per la cervesa. D'aquí a considerar que els estimulants fums de la farmacèutica els estan aixecant la moral només hi ha un pas.

Es tracta d'una situació certament incòmoda, per més que es presti a les bromes habituals en aquests casos. No ha de ser agradable que a un se li insubordini l'aparell genital quan va tranquil·lament pel carrer. I menys encara si l'efecte dels fums es perllonga durant hores, amb els indesitjats efectes clínics que això tindria per a les víctimes d'aquest priapisme induït. Estaríem, si aquest fos el cas, davant d'una malaltia que produeix intens dolor quan una erecció es manté durant més temps del que el bon ordre de la naturalesa humana aconsella.

Hi ha força casuística al respecte, i no només a Irlanda. D'un conegut home públic espanyol caracteritzat per una baixa estatura i un desaforat desig sexual deien els seus crítics que mesurava més estirat i cap per amunt que quan estava dempeus. Exageracions, sens dubte.

Tot això coincideix, de manera potser no casual, amb una benèfica resolució del Govern de Sa Graciosa Majestat Isabel II, que a partir de començaments d'any permetrà la venda de Viagra sense recepta a totes les farmàcies del Regne Unit. La notícia, que potser provoqui excursions de turisme farmacèutic des d'altres països d'Europa, podria haver servit als veïns de Ringaskiddy per treure pit i posar en circulació el rumor de què tant es parla aquests dies.

Hi ha qui atrau turistes mitjançant el reclam de les platges assolellades, el de les cranques o el dels monuments. Potser els astuts residents d'aquest poble irlandès hagin trobat en el mite del fum i les ereccions una finestra d'oportunitat perquè el poble se'ls ompli dels clients decidits a ensumar els vapors de la seva fàbrica.

Love is in the air, deia el títol d'una famosa cançó popularitzada fa quaranta anys per l'escocès John Paul Young. «La Viagra està en l'aire», repliquen quatre dècades després els veïns de Ringaskiddy. Potser els han pujat els fums.