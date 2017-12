I ara què?

Porres, exili, presó, article 155, amenaces generals, amenaces de les empreses catalanes, amenaces de tota mena. Convocatòria electoral sense seguir els camins de la Constitució espanyola, ni l'Estatut i diners molts diners. Han deixat el país plens de papers taronja.

I tot plegat per a res. El resultat electoral ens diu que tot ha quedat igual. Si JxC i ERC haguessin anat junts com fa dos anys, els taronges tampoc haurien guanyat. O sigui no ens fem trampes al solitari. El PSC i comuns han quedat si fa no fa iguals. La CUP ha baixat a la meitat dels que fa dos anys volien votar ERC però no Artur Mas. Res de nou. La notícia a remarcar ha estat la brutal pallissa que Cs ha clavat al PP. O sigui que després de tanta brutalitat policial i judicial, José Maria Aznar amb el seu amic Albert Rivera han guanyat Mariano Rajoy. Impressionant!

La Brigada Aranzadi, el rovell de l'ou de l'Estat, estan en estat de xoc. Encara no se'n saben avenir que no hagi funcionat l'amenaça i la por. Han guanyat els indepes!

Anem a analitzar-ho des del seu punt de vista. Creien que amenaçant, empresonant, enviant a l'exili al president i intervenint la Generalitat, els catalans que estàvem abduïts i manipulats per dirigents sensacionals i mitjans de comunicació partidistes, ens adonaríem del nostre error i aniríem a votar a aquells que ens han fet patir els dos darrers mesos! Excels plantejament polític! Anant més enllà, els catalans som tan ximples que després que ens hagin estat a punt d'obrir-nos el cap amb les porres ara decidiríem votar els que els han enviat! Brillant!

Una de les crítiques que es pot fer a l'independentisme és que creien ingènuament que l'Estat espanyol pactaria en un moment o altre. Ara bé, no em direu que no és de política màgica creure que tractant als catalans amb aquesta mala fe, votaríem altra cosa. O bé també estan dotats de polítiques màgiques o directament s'han fotut LSD. Ara s'han despertat i tot queda igual. Què es pensaven?

Des que el Tribunal Constitucional va cometre la seva sentència a iniciativa del PP, hi ha un greu problema. El cor de l'Estat espanyol i els seus mitjans de comunicació ho van ignorar fins l'estranya proclamació de la república al Parlament. Qualsevol observador mínimament intel·ligent hauria fet alguna cosa abans, quan era fàcil arreglar-ho. Tenen la força, molta força, és veritat però de mà esquerra i intel·ligència política, zero. Les esquerres –ERC, CeC-Podem, PSC i CUP– haurien de reflexionar sobre el fet que uns pijos amb aires joseantonians i finançats per l'IBEX 35 siguin votats al cinturó industrial per gent treballadora. Amén.