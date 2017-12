Puigdemont perseguit

Francesc A. Picas la jonquera

Carles Puigdemont és el president legal de la Generalitat, encara que visqui a Brussel·les. El Govern de Madrid el va destituir d´una forma il·legal, i intentà empresonar-lo a Barcelona. Puigdemont fugí a Bèlgica.

Rajoy, fa uns dies, invità Puigdemont a tornar a Espanya. Volia proposar-li un conveni. Puigdemont no se´n fià. Va témer que en arribar a la frontera el detinguessin. Segons males llengües, li volien tallar els cabells al zero.

Una pitonissa vaticinà a Rajoy que la força sobiranista de Puigdemont estava en la cabellera, semblantment a Samsó, quan els filisteus li van tallar els cabells i va perdre la potència i l´energia.

Celebrades les eleccions el 21 de desembre, Puigdemont ha estat el vencedor. El nou Parlament el proclamarà president de la Generalitat. Puigdemont entrarà triomfant a Catalunya, lluint una elegant cabellera.



Contempla l´estel

M. Teresa Prat BANYOLES

El camí es fa feixuc... la nit és freda i fosca... sembla que les forces es van esgotant. No s´hi val a rendir-se! Malgrat el fred, el cansament i la boira, cal continuar caminant... cal seguir avançant cap a aquella petita llum que a la ­llunyania em crida i em diu: vine!

És tan allunyada que penso que no hi arribaré mai. De sobte una forta ventada em fa perdre el món de vista i caic. Enmig del so de flautes i tamborins em desperto. Uns senzills pastors m´han recollit... m´han donat de menjar i abric... porten al damunt molt poc, només un petit sarró ple de bondat, d´alegria i sobretot d´il·lusió, molta il·lusió i esperança...

Un àngel els ha anunciat que, en una petita cova de Betlem, ha nascut un infant... ha nascut el qui portarà la pau, la justícia, la veritat, la humilitat... a aquest món, el nostre món, tan ple d´odi, d´enveja, de mentida...

La llum cada vegada es fa més gran, la foscor i la boira s´han esvaït... i el cor se m´ha il·luminat, se m´ha omplert de bonesa i serenor. Què deu tenir aquesta llum? Què deu tenir, que faci que les tempestes s´encalmin, que les pors s´esvaneixin, que els cors s´asserenin...? Què deu tenir? Continua contemplant-la, no te´n cansis mai, no te n´allunyis, fes-la part de la teva vida... i ho descobriràs.



Visca la Constitució Espanyola!

enric carcereny beltran lloret de mar

L´article 164.1 de la Constitució diu que: «Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares si los hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas».

L´article 39.1 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional estableix que: «Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia».

Florentino Pérez cobra els diners del Castor del 2018 malgrat la sentència del Tribunal Constitucional espanyol.