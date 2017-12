La joguina preferida

Les nenes aspiren a ser princeses, el cantant Sabina s´equivocava. Perquè l´univers Disney és molt potent, i somien un món de colors, sofisticació i reialesa que les fa sentir especials. N´hi ha per triar, de princeses, des de la Rapunzel i l´Elsa. I fins i tot des de l´espai, a l´univers Star Wars, tenen la princesa Leia per resistir els atacs de l´Imperi i el costat fosc, en el combat etern del bé i el mal.

El Lego ha sabut adaptar-se des de la petita Dinamarca, un altre regne, però no de fades, i resisteix en el món dels infants, allà on altres jocs de construcció, com el Tente, van fracassar. Els clicks ara es diuen playmobils. I el seu referent, el vaixell pirata, ple de cofres amb monedes brillants, fantasia i corsaris amb cames de pal, segueix marcant un límit entre les famílies de possibles i aquelles que no el demanaran a ses Majestats de l´Orient. Les 5.000 pessetes del passat, són ara 50 euros. L´augment de preu explica moltes coses de la nostra societat.

Una de les joguines de més èxit, i de preus canviants, és la Lol, una nina que plora i fa pipí, i ve en una embolcall que és com una pilota, sense que sapiguem quina nina comprem, de l´ampli estol que hi ha. La joguina forma part de l´aprenentatge i del lleure de l´infant. Sigui a través d´un joc de mata-mata de la Play, o del format de carn i ossos. La joguina ens fa somiar, construir històries i configurar la nostra personalitat. Amb els anys, formarà part de la nostra història sentimental. Cada generació té, tindrà, les seves predilectes. Recorden les seves?