Això de la Tavèrnia és una xarlotada, però, com totes les xarlotades espanyolistes, és extremament perillosa. Ja sé que els seus impulsors ho escriuen Tabàrnia (de Tarragona i Barcelona, on Ciutadans ha guanyat en vots). Però Tavèrnia li escau més, ja que sembla un desfogament creat sota els vapors etílics, en una taverna... La intenció de Cs –que va néixer sota l'empara dels socialistes, no ho oblidem–, que es nodreix alhora d'elements ideològics del socialisme pel que fa al discurs anticatalà i del més pur feixisme d'origen falangista és atacar l'os de la cohesió. Aquest partit va néixer, auspiciat per Alfonso Guerra, com una operació estrictament anticatalana, basada en l'odi i la mentida. En el seu odi a Catalunya és fins, i tot, més rabiós que el PP, cosa que és tot un rècord! Un cop han anant treballant contra l'exitós –si més no per a la cohesió social– model de l'escola catalana, ara ve el torn d'altres bestieses com la de Tavèrnia. En tots els casos es tracta de fracturar la societat catalana, i impedir que siguem un sol poble. Cañas, amb el seu reconcentrat odi a Catalunya, ja ho va anunciar: «Os montaremos un Ulster que os vais a cagar». Han despertat el terrible fantasma de la fractura –ells sí–, construint una suposada Catalunya basada en l'etnicisme. En les darreres eleccions s'ha vist ben clar: el discurs de Cs apel·lava a les tripes de sentiment andalús, oblidant que els «senyoritos» que ells representen van ser els que van expulsar els andalusos que van emigrar a Catalunya. I ho varen fer en les condicions òptimes per a la marca Espanya: Catalunya vençuda i humiliada, la seva llengua prohibida i fins i tot la major part de manifestacions de la seva cultura. De fet, és un miracle que molts emigrants adoptessin la llengua catalana, i molts d'ells van esdevenir més catalanistes que molts catalans de soca-rel, amb una burgesia col·laboradora amb el franquisme –representada actualment per Fomento i altres institucions.

De cop, Cs vol destruir allò amb què tant varen treballar dirigents del PSUC i fins del PSC, o el gran Francesc Candel. Volen aplicar el model serbi o ulsterià, a fi de provocar enfrontament i violència soscavar les bases de la convivència catalana. No són catalanoespanyols, com pretenen, sinó que imposen el fet de només ser i poder ser espanyol a Catalunya. El militants, de forma explícita criden «Yo soy español, español, español».

Hi ha algú, a més, que ha relacionat l'ocurrència tavernària de l'Unionisme amb el Codi Civil i les consuetuds que varen formar Catalunya, i procurar-ne la destrucció i liquidació. En efecte: Catalunya es regeix pel seu codi civil. No hi ha el minifundisme com a Galícia ni el maxifundisme com a Andalusia o Extremadura, que han provocat la misèria en aquests territoris. Els no hereus o pubilles (no hi ha diferència de sexe, per tant afavoreix la igualtat i els drets de la dona) s'han de repartir una mínima part del patrimoni. Han d'emigrar o estudiar. Són el cabaler (derivat de Cabal) o fadristern és un terme jurídic tradicional del dret català, que es comença a utilitzar durant el segle XIV i que un servidor, particularment, ha viscut.

I aquests cabalers van emigrar a Barcelona, Tarragona... i funden les capitals costaneres del país, creen empreses, esdevenen clergues o intel·lectuals, menestrals, etc. La industrialització de Catalunya –que en separa definitivament d'Espanya, amb el seu model feudal i oligàrquic, és deguda en bona part a aquest fenomen. Quan Arrimadas crea la Tabàrnia, el que està fent és tallar el vincle nacional català, el seu codi civil.