Oficinistes

El fet que tres metges certifiquessin successivament la mort d´un pres de Villabona que en realitat era viu, a més de posar-nos els pèls de punta, ens fa dubtar de tot. Hi ha cases en què per desídia deixa de funcionar el rentaplats i després la nevera i més tard la torradora, fins arribar a un punt en què no funciona res. Quan no funciona res, els membres de la família es donen les culpes els uns als altres i la cosa acaba com el rosari de l´aurora (acabés com acabés aquest rosari). Quan en un país deixen de funcionar les màquines llevaneu i els jutges aixequen cadàvers que no ho són, mal assumpte. Només esperem que els metges implicats no donin la culpa a l´usuari.

– Que no s´hagués posat blau –podrien dir, de la mateixa manera que les autoritats de trànsit van retreure als usuaris de l´AP-6 sortir de viatge.

És cert, el suposat cadàver havia estat trobat cianòtic a la seva cel·la de la presó asturiana. Potser els protocols relacionin aquesta coloració amb la mort, no en tenim ni idea. Però la veritat és que n´estem fins al capdamunt dels protocols. De fet, tothom, quan succeeix una catàstrofe, ha complert amb els protocols, excepte la catàstrofe, és clar, que s´ha comportat d´una manera salvatge. A qui se li ocorre nevar d´aquesta manera tan poc formal? A qui, posar-se blau a la presó?

Ens comencen a passar coses que no succeïen des de l´Edat Mitjana, sense exagerar. Exagerant, des de la Prehistòria. Els relats de gent enterrada viva ja no ens impressionaven perquè sabíem que això, en l´actualitat, resultava impossible. Resultava impossible fins fa quatre dies. Al mort de Villabona no van arribar a enterrar-lo, però estaven a punt de practicar-li l´autòpsia quan va començar a tossir. Si el forense hagués seguit els protocols, l´hauria obert en canal, ja que tenia al davant el certificat de defunció. Per cert, cal ara expedir un certificat de naixement que anul·li l´anterior? Hi ha una cosa que no falla quan tot se´n va en orris: la burocràcia. A la Rússia empobrida del Teló d´Acer només hi havia oficinistes. I tràmits, molts tràmits. Però t´enterraven viu.