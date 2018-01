Trump, porno impossible

El president dels EUA, Donald Trump, va pagar 130.000 dòlars a Stormy Daniels, una actriu porno, un mes abans de les eleccions. Aquests llots venen d´una pols de fa 11 anys, quan Melania ja es deia Trump. Va ser un cost sobrevingut a la seva entrada a la política i per fer el contrari del que es desitja d´una estrella del porno: que mantingui la boca tancada.

La societat nord-americana incita a complir els somnis i potser Trump hagi complert un somni humit després de veure Stormy en una pel·lícula d´aquest gènere que tant ressalta les fantasies. Però, si els somnis són realitzacions de desitjos insatisfets, quins desitjos així queden a un paio que presumeix de posar mà al sexe de les desconegudes? Ja viu en el porno! Posar mà al paquet sexual és una forma de salutació en aquestes pel·lícules.

El somni humit per a qui viu aquesta realitat hauria de ser una vetllada de llargs, lents i càlids prolegòmens, amb els jocs de llengua de la conversa que permetrien la contemplació extasiada d´una dona completament vestida i de cos sencer, no trossejada en aquests plànols de detall del porno que mostren el que no es pot veure quan es fa i el que no es pot fer quan es veu. Podria sentir-la xiuxiuejar desitjos inèdits en el porno: passejar, ballar, menjar aliments.

Sembla que no va ser així. Coneixent l´afany de Trump d´habitar en el món de l´espectacle, haurà volgut fer una estada al canal porno.

Una altra actriu del gènere X, que va refusar divertir-se fent un trio, va declarar que Stormy li va explicar: «he acabat amb Donald a la seva habitació d´hotel. Imagina-te´l en calçotets perseguint-me per l´habitació». Això és una pel·lícula d´Ozores que, si l´acceleres, s´eleva fins a l´altura de Benny Hill.