Coses amb importància

Detenen un adolescent per robar en un supermercat a La Jonquera. Quan comproven les dades, veuen que l'angelet ha visitat els cossos de seguretat desenes de vegades, acumulant furts continus, amb precisió suïssa, de treballador que fa feina. Entre unes lleis que garanteixen més oportunitats per als joves més o menys difícils, i tenir massa permissivitat, hi ha d'haver un termini mitjà, un equilibri en les coses.

El realisme. El realisme ens lliga a la realitat, però no ens ha de robar la imaginació i la creativitat. Algunes veus d'ERC reclamaven fa poc més realisme en les figures d'allò indefinit i gasós denominat el procés. El realisme és important perquè cal llegir que la fugida de seus d'empreses implica, a banda d'un rebuig a la situació actual, el pagament d'impostos lluny d'aquí. Dins del mateix Estat, però no pas aquí. De manera que les arques de la Generalitat rebran menys ingressos, i en conseqüència, per no acumular més deute, que ja arribem als 75.000 milions d'euros, s'hauria d'apujar la pressió fiscal. I en un panorama d'empreses que retallen inversions, pot augmentar la crisi i l'atur, també en el sector públic, que no és intocable. Donar una resposta a aquest problema, i millorar les condicions de vida del ciutadà, ha de ser la prioritat dels polítics, amb tot el realisme del món.

Les noves enquestes. Algunes de fetes per agències contrastades, i no pas amb preguntes generals penjades a internet, parlen de canvis importants en el panorama polític estatal. Dues d'elles mostren un Ciutadans com a partit líder, els socialistes segons, i el Partit Popular, tercer. L'acord de Govern Sánchez- Rivera va servir per visualitzar que aquests partits poden tenir bones iniciatives en l'àmbit general. I un d'ells podia conquerir part de l'espai de dreta, davant un Govern amb massa llacunes. Des de llavors, Ciutadans ha augmentat en intenció de vot. Tant pels partits que augmenten suport, com pels que reculen, cal un gran acord per les pensions. El globus sonda del PP d'incloure tota la vida laboral pel pagament de la jubilació, faria, segons alguns especialistes, que les pensions perdessin un 30% del seu valor. Cal un debat sobre el sistema de pensions, amb totes les dades, sense amagar coses, amb la idea de defensar els drets d'aquells ciutadans amb menys possibilitats de regenerar la seva vida i ingressos, que són els jubilats, com es va fer al Pacte de Toledo del 1995.