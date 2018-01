Turisme i credibilitat de les opinions en xarxes socials

Diferents hotelers i empresaris del sector turístic estan molt molestos amb els perjudicis d'imatge –i per això mateix de rendibilitat– que, segons ells els provoquen les opinions dolentes i de vegades falses en les diferents plataformes d'usuaris de serveis que es troben a internet. Sembla que hi ha hagut intercanvis de parer entre alguns d'ells per tal de posar en marxa quelcom que pugui neutralitzar aquesta part negativa. Entre les webs més criticades es troba TripAdvisor, perquè en ella es poden trobar opinions no sempre fiables, segons evidències.

Fa un grapat d'anys, quan va començar el fenomen de les centrals de reserves per internet, vaig col·laborar professionalment amb una empresa d'Alemanya, la qual posava èmfasi en el fet que a la seva web només es publicaven opinions reals, val a dir de persones que havien dormit als hotels reservats i que havien estat recollides amb un procediment d'invitació a desar l'opinió quan ja havien marxat de l'establiment. Era impossible, doncs, d'aquesta manera, trobar opinions falses. Al contrari que en altres webs. A banda d'això, uns anys més tard vaig incloure entre les activitats pràctiques que havien de fer uns estudiants d'un màster internacional una anàlisi de les opinions a diferents webs turístiques. Els resultats van ser una sorpresa per a la majoria d'ells, tot i que no per a mi, raó per la qual havia triat aquella activitat. Quina quantitat d'opinions falses i manipulades van trobar. Opinions fins i tot repetides en diferents llengües mal traduïdes, i no per un traductor automàtic com es pot fer ara! Els més sorpresos van ser uns estudiants del Marroc, que van trobar respecte dels hotels de les seves ciutats opinions molt favorables sobre alguns hotels i «nefastes» sobre altres, presumiblement penjades pels competidors.

A dia d'avui la situació no ha millorat. Potser encara és pitjor i per això està de moda utilitzar l'expressió fake –en comptes de fals o falsa– sobre tanta mentida a Internet.

Les opinions falses poden elevar o enfonsar una empresa. I, encara més, poden fer creure que existeix una empresa sense que sigui veritat. En el Regne Unit de la Gran Bretanya ha causat sensació en televisió i premsa escrita la revelació d'un periodista autònom que es va proposar comprovar si era possible incloure a TripAdvisor un fals restaurant. Ell mateix abans havia guanyat alguns diners cobrant d'empresaris de restaurants per publicar opinions falses a internet.

El cas és que en només set mesos –i sense que ningú hagués visitat el seu restaurant inexistent– ha aconseguit que aquest invent –The Shed At Dulwitch– arribés a ser qualificat amb el número 1 en el rànquing de més de 18.000 restaurants londinencs de la comunitat d'usuaris esmentada. Solament li va fer falta crear una web al voltant d'un ambient misteriós i elitista respecte d'un establiment del qual no facilitava l'adreça sinó només el barri en què estava, adduint que el selectiu restaurant només acceptava clients amb reserva prèvia. D'aquesta manera, el restaurant suposadament existent al jardí amb un rafal o caseta (que això significa Shed) del periodista va aconseguir passar des de l'últim lloc del rànqu ing al primer de TripAdvisor en poc més de mig any.

Tota una proesa, doncs, la d'aquest jove, Oobah Butler –el nom del qual i cognom sembla que és real–, en tan breu període de temps. Molta imaginació, fotos de falsos plats a la web, respostes sistemàtiques des del seu telèfon mòbil i correu lamentant estar sempre al complet de reserves i, sobretot, la publicació a TripAdvisor d'opinions falses.

Després d'haver aconseguit el número 1 fa poques setmanes Butler ha divulgat la realitat sobre el fals restaurant qualificat com el millor de tots els més divuit mil avaluats en el rànquing de TripAdvisor sobre Londres. A les xarxes socials ell mateix explica en un tan humorístic com deliciós vídeo i en un article el repte que es va proposar a la primavera de l'any passat i com va anar evolucionant la seva trama fins poc abans de Nadal.