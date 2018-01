Camp lliure

El mercat té molt talent, però no té consciència. Per això és necessari establir elements correctors que supleixin aquesta minusvalidesa. En cas contrari, tot i que els beneficis empresarials es disparin, els salaris seguiran sota mínims. Això és precisament el que passa actualment, que l´economia va bé per a uns pocs, però continua malament per a la majoria. Com actuar? Legislant. El problema és que per legislar cal un Govern. No un Govern excepcional, ni tan sols un govern amb més intel·ligència que el mercat. N´hi hauria prou amb un gabinet de persones mitjanament sensibles que s´espantessin davant el galopant empobriment de la classe mitjana i l´expulsió dels pobres cap als marges del sistema. Gent normal, amb sentit comú, que quan veiés les voreres dels carrers de la seva ciutat plenes de pobres digués dintre seu: Això no pot ser. I no pot ser perquè no pot ser. Perquè la desigualtat, portada a l´extrem, no és bona ni per als desiguals ni per als iguals.

Tampoc és una qüestió d´esquerres ni de dretes. És un problema de seny. Tu parles amb qualsevol persona amb dos dits de front, sigui d´un o altre partit, i estarà d´acord que cal, més que mai, un repartiment de la riquesa que eviti la fractura social, cada vegada més profunda. Ara bé, en no haver-hi directrius, el mercat actua segons la seva pròpia lògica i organitza els desperfectes que es troben a la vista de tothom. Què fa el Govern aparent de Rajoy per fer veure que es mou? Doncs envia Celia Villalobos a la tele per dir una estupidesa (allò d´estalviar dos euros al mes) que ve a ser com l´os de plàstic que llancem al gos perquè ens deixi en pau. Vol dir que ja fa dues o quatre setmanes que estem rosegant aquest os que hauria d´haver-li costat el lloc a Villalobos. Per què no l´hi costa? Per les mateixes raons per les quals no s´introdueixen factors de correcció en la voracitat del mercat: perquè no hi ha Govern. L´assumpte s´arreglaria a mitges si hi hagués oposició, però l´oposició ni hi és ni se l´espera. Vol dir que el mercat té tot el camp lliure i, com que és molt llest, ho aprofita. Gossa vida.