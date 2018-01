Hi ha poques coses en les quals coincideixin totes les enquestes d´opinió. Potser només n´hi ha una: el que més preocupa la gent és la falta de feina. Tot i la millora de les dades del mercat de treball encara hi ha indicadors que continuen sent molt preocupants, com que som a la cua dels països de l´OCDE pel que fa a l´ocupació juvenil. Mentre l´atur a Catalunya s´ha reduït fins al 13% són el 35% els joves que busquen feina i no la troben. Hi ha un consens generalitzat que cal prestar-hi una atenció especial. A Girona hi ha una entitat que desenvolupa un seguit d´iniciatives per augmentar l´empleabilitat dels joves d´entre 20 i 30 anys i la igualtat d´oportunitats entre ells, afavorint especialment els que no provenen de famílies on hi hagi hagut titulats superiors. Paral·lelament impulsa aliances amb els sectors productius per portar a terme una formació dual, teòrica i pràctica. També tenen un programa per educar el talent emprenedor. La mateixa entitat atorga anualment uns guardons que premien el lideratge i compromís personal per la creació de projectes d´impuls de projectes socials. Igualment es premien joves que han destacat en la investigació científica, les arts i les lletres o de la iniciativa empresarial, així com persones o entitats de tota la Unió Europea que hagin destacat en el treball a favor dels joves. Uns premis que aquest any no es podran lliurar al lloc habitual després que l´Ajuntament de la ciutat de Girona ha comunicat a la Fundació Princesa de Girona que l´Auditori estarà en obres a l´estiu, tot i que no s´ha evitat reconèixer que a l´hora de denegar l´ús de les instal·lacions alguna cosa hi ha tingut a veure el context polític. Un context que no ha fet recular durant tots aquesta anys la Fundació en la feina d´integració laboral d´uns joves als quals ningú ha preguntat mai si són o no monàrquics o independentistes.