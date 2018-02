De Figueres a Montserrat

Com recorda Josep de C. Laplana, la relació de Salvador Dalí amb l´abadia de Montserrat va ser gairebé nul·la. El pintor s´hauria passejat alguna vegada per fora del monestir amb una estrangera llampant. I poca cosa més.

Malgrat això, el dibuix Retrat de Maria Carbona, donat el 1980 per Josep Sala Ardiz, va ser la primera obra daliniana que va rebre el Museu de Montserrat. El 1988, s´hi afegiria el llenç espectacular Acadèmia neocubista, donat per Josefina Cusí. L´havia comprat el farmacèutic figuerenc Joaquim Cusí i Furtunet, el seu pare. Josefina els deixaria dinou dibuixos dalinians més el 2005.

L´historiador de l´art Jordi Falgàs acaba de publicar la història i l´anàlisi contextualitzada de les peces del llegat Cusí, repuntejada amb dades biogràfiques i les claus estètiques del pintor. Trobareu el resultat a Dalí: Acadèmia neocubista i altres obres, un petit tresor carregat de fotos i il·lustracions, molt amè, ponderat i rigorós.

L´estudi també ens serveix per recordar que, als anys vint, existia un nucli de figuerencs que creien en el talent dalinià i l´ajudaven. Joaquim Cusí, a més de lloar-lo en articles, li comprava peces. I el cas d´Acadèmia neocubista resulta força sorprenent. Decebut després d´haver-la exposat a les Galeries Dalmau, Dalí li va dir que volia recobrir la tela amb pintura i fer-hi una altra obra. Cusí no s´ho va pensar gaire: va desembutxacar 500 pessetes per impedir que l´oli fos destruït pel seu creador. El farmacèutic el va salvar per a la posteritat.