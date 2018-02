Qui presidirà?

Si eliminem de les travesses tots els diputats que tenen causa pendent amb la justícia per haver comandat/participat en el procés, em pregunto qui pot ser el futur president de la Generalitat. És veritat que han sonat molts noms i que cada dia se n´hi afegeixen més, però qui està capacitat per agafar les regnes del govern i posar-se (valgui la redundància) a governar? Puigdemont ha elaborat una llista de Junts per Catalunya amb persones amb poca o nul·la experiència en política i els pocs que en tenen estan exposats a la investigació del Tribunal Suprem. Ja sé que Puigdemont no havia fet mai de president abans de posar-s´hi per primera vegada, ni Mas, ni Montilla, però tots ells tenien molta experiència prèvia. Fins i tot parlamentària. Molts dels de Junts per Catalunya no han estat mai en un Ajuntament, ni a la Diputació i molt menys al Parlament. A Esquerra hi ha més experiència acumulada, sí, però la posició de sortida dels republicans és a la casella dos. Ja tenen la presidència de la cambra i van quedar per darrere de JxCat a les eleccions. El seu líder està empresonat i no se sap ben bé qui comanda el vaixell del partit. Aquesta és la situació creada els darrers anys i que ens pot portar a noves eleccions a no ser que algú es tregui un conill del barret, com va fer Mas amb Puigdemont.