Intercanvis a Girona

El grup de Facebook «Intercambios en Gerona» hi ha gironins (o, sobretot, gironines) que intercanvien objectes que ja no utilitzen per productes de primera necessitat. En moltes ocasions demanen bolquers i productes per a bebès, tot i que també llet, verdura, fruita o productes infantils com petit suisse o galetes que, tot i no ser de primera necessitat (i que per tant no es trobaran al Centre de Distribució d'Aliments), solen ser molt demanats pels més petits. Tal com explica l'administradora del grup, Raquel Cortés, el grup posa de manifest la realitat de molts gironins, que malgrat no trobar-se amb la indigència, afronten veritables dificultats degut a l'atur de llarga durada, les elevades factures o l'augment del preu del lloguer. Una classe mitjana que cada cop té més dificultats per arribar a finals de mes, però a qui costa aconseguir ajuts de serveis socials perquè sempre hi ha casos més urgents. Gironins a qui la crisi ha provocat estralls, però que sovint són invisibles. Iniciatives com la del grup de Facebook, o com els mercats de l'intercanvi que hi ha a la ciutat, o com els Bancs del Temps que també existeixen, òbviament no resolen la situació, però ajuden a teixir unes xarxes de solidaritat que, poc o molt, demostren als afectats que com a mínim no estan sols.