Superlópez és prodigiós

La Transició surarà pel pròxim Saló del Còmic. Les revistes per a adults, les vinyetes atòmiques de Jack Kirby i les facècies de Superlópez ens ajudaran a revisitar aquells anys en què, de manera inesperada, les historietes van adquirir presència mediàtica i prestigi intel·lectual.

Serà interessant veure l'exposició dedicada a Jan, el pare de Superlópez i Pulgarcito. De moment, l'encertat cartell que ha dissenyat per al Saló ens serveix per anar obrint boca. La mostra inclourà 70 originals, on podrem delectar-nos amb el seu gust pels petits detalls, amb l'excel·lent recreació d'espais urbans, camperols o internacionals, sense oblidar-nos del dinamisme hiperbòlic amb què fa bellugar els seus ninots.

Jan va ser un dels artistes més trencadors de les revistes Bruguera, a finals dels 70. Amb el guionista Efepé, va parodiar unes quantes icones emmascarades de la DC i la Marvel, amb una gràcia que ja la voldrien els de The Big Bang Theory. Poc després, l'autor va decidir escriure tot solet els guions de Superlópez. Va ser una decisió encertada, d'on van sortir títols amarats d'humor absurd i crítica social, com Los extraterrestres, Los Cabecicubos o La Caja de Pandora.

Que Jan comparteixi el protagonisme del Saló amb Jack Kirby, el gran renovador del gènere superheroic, bé, no deixa de ser una coincidència feliç. Tots dos s'han sentit atrets per les mitologies antiquíssimes. I la prova la tenim en els rastres asteques, egipcis, hindús o nòrdics amb què han enriquit algunes de les seves obres mestres. Són dos autors excepcionals.