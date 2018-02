La setmana que va començar ahir és plena d´interrogants, potser més dels que hem viscut en tot aquest temps que fa que estem sense govern. JxCat va moure fitxa registrant el divendres passat al Parlament una proposta per modificar la Llei de la Presidència de la Generalitat i així poder investir a distància el seu candidat, Carles Puigdemont. Ho va fer l´endemà que ERC advertís que la veuen poc viable perquè la investidura seria impugnada de forma immediata al Tribunal Constitucional i obriria un nou contenciós amb l´Estat. Amb aquest moviment, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana mostren les seves diferències estratègiques, encara que segueixen negociant per trobar una sortida al bloqueig institucional i polític que Catalunya viu des del 21-N. Si bé les dues formacions persegueixen el mateix objectiu, la situació dels seus líders és ben diferent, i els tempos de cadascun també. Ara hem d´estar alerta a les decisions que uns i altres vagin encadenant sense massa marge de maniobra perquè el temps corre i el fantasma d´unes noves eleccions ens sobrevola, cosa que afegeix pressió per actuar precipitadament. Per rematar la difícil situació, avui és dimarts 13, un dia poc propici per fer pronòstics favorables si tenim en compte tots els mals auguris que envolten la data. El tretze és un número al qual s´atorga mala sort des de l´antiguitat. 13 eren els comensals en l´Últim Sopar de Jesucrist; a la Càbala jueva s´enumeren 13 esperits malignes; a l´Apocalipsi l´Anticrist arriba al capítol 13, i en el Tarot aquest número fa referència a la mort. Dimarts, perquè és el dia de la setmana dedicat a Mart, el déu romà de la guerra, la sang i la violència, que també va donar nom al planeta vermell. Sortosament, també és dimarts de Carnestoltes, una data que foragita els mals auspicis i omple els esperits d´optimisme i esperança, que bona falta ens fa.