Llengua i retallades

Rajoy té raó. I es queda curt. El principal repte que té Espanya al davant és la digitalització, l'economia d'Internet. I també és el repte de tota la resta del món planetari. Però Rajoy té la llengua massa llarga: creu que cal abandonar els debats lingüístics i preocupar-se més per invertir en educació. Cosa que ell no fa. El País Basc és, amb diferència, la comunitat que més inverteix per alumne: 8.976 euros a l'any. És pràcticament el doble del que gasten Madrid, Andalusia o Castella-la Manxa. Cap arriba als 4.600 euros per alumne, segons les últimes dades publicades pel Ministeri d'Educació. A la cua de la despesa se situen també Catalunya, Múrcia o la Comunitat Valenciana. Totes per sota dels 5.000 euros. Entre 2009 i 2014 totes les comunitats autònomes van retallar la seva despesa per alumne, excepte a Extremadura. Hi ha excepcions, però: Madrid està a la cua en inversió però tenen bons resultats perquè el nivell socioeconòmic de la seva població és superior a la mitjana i això esmorteeix la menor inversió pública. El mateix que passa a Catalunya.I els experts en educació conclouen que els que tenen menys recursos són els més perjudicats per una menor inversió perquè depenen més de les polítiques públiques per tenir èxit. A veure si s'hi posen, Rajoys i Rigaus, en lloc de vantar-se de ser els campions a retallar. O potser ja us està bé així?