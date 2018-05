Un país, dos mons

Fa anys que des del catalanisme s'insisteix en el concepte d'«un sol poble». Però l'estudi del comportament electoral demostra que en aquest país hi conviuen dos mons. L'enquesta postelectoral publicada ahir pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) dona dades significatives que dibuixen dos universos oposats en aspectes molt sensibles.

Un univers el formen els votants dels partits que havien fet costat a les lleis d'independència: JxCat, ERC, CUP. Van sumar el 47% dels vots el 21-D. L'altre el constitueixen els votants dels partits que van donar suport a l'aplicació de l'article 155: Cs, PSC, PP. Van sumar el 43% dels vots en aquells comicis.

Els uns i els altres, per simplificar.

La majoria dels catalans amb dret a vot ha nascut a Catalunya, però els uns ho han fet en nou de cada deu casos, i els altres en cinc de cada deu.

Els uns són fills de pare català en set de cada deu casos, els altres només ho són en dos de cada deu.

Els uns són fills de mare catalana també en set de cada deu casos, i els altres en una mica més de dos de cada deu.

Quan miren la tele, els uns s'informen sobre política i eleccions per TV3 (del 80% al 89%) i els altres per les diferents cadenes d'àmbit estatal.

Quan posen la ràdio, els uns segueixen aquesta mena d'informació per Catalu-nya Ràdio i RAC1 (més del 84%), i els altres sintonitzen emissores espanyoles, especialment la SER.

Pràcticament tots els votants entenen el català, però en parlar-lo i escriure'l es noten les diferències. Gairebé el 98% dels uns afirma que parla el català amb fluïdesa. En els altres la xifra no arriba al 70%. Quant a escriure, més del 80% dels uns diu que ho fa correctament. En els altres la xifra no arriba al 45%.

Aquesta polarització es desdibuixa en altres qüestions que planteja l'enquesta. Per exemple, no hi ha una diferència sensible en la pràctica religiosa entre els uns i els altres; aquí la distància més notable s'estableix entre el que se solen considerar de dretes i d'esquerres.

Entre els uns i els altres hi ha els votants d'un partit que se situa en valors intermedis: els de Catalunya en Comú. Van ser els guanyadors a Catalunya de les eleccions generals de 2015 i 2016, però només van ser la cinquena força a les autonòmiques del 21 de desembre, amb el 7,5% dels vots. Un pont massa petit per a tanta distància.