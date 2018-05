Quan falta poc més d'un any per a les properes eleccions municipals tot indica que aquestes no seran unes municipals més, sinó que seran més decisives que mai.

La insinuació de la presentació de la candidatura de tot un exprimer ministre de la República francesa com Manuel Valls a alcalde de Barcelona ha mogut el tauler polític. I sobretot, ha evidenciat la importància d'aquestes eleccions, que sempre havien estat considerades com de segon ordre, però que, pel context actual, passen a ser clau.

Aquestes eleccions seran molt importants, especialment a Barcelona. La «batalla de Barcelona» serà més dura que mai, ja que són molts els al·licients que fan que agafin una importància no prevista, especialment en el cas de la capital de Catalunya.

En primer lloc, feia vint anys que no coincidien les eleccions municipals i autonòmiques amb les eleccions europees. Enguany, el proper 26 de maig del 2019, coincidiran l'elecció de tots els alcaldes de l'Estat i de la majoria de presidents d'autonomia –llevat de Catalunya, Euskadi, Galícia i Andalusia– amb l'elecció de 54 eurodiputats espanyols, cinc més que fa cinc anys degut al nou repartiment després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. De fet, aquestes seran les primeres eleccions europees post-Brexit i, sens dubte, o bé seran una mostra de reafirmació europeista o bé es comprovarà si el Brexit ha deixat empremta a països tradicionalment europeistes com l'Estat espanyol.

El cas és que aquesta coincidència, a part de garantir més seguiment mediàtic i per tant, de ben segur, més participació, també farà que, de retruc, l'agenda política no sigui només municipal, sinó que tant l'agenda catalana com l'espanyola estiguin molt present en aquestes eleccions. Bàsicament perquè tant el circuit de comunicació català com l'espanyol estaran centrats en els líders nacionals i candidats europeus i menys en els alcaldes.

Dubto molt que els temes «europeus» acabin marcant l'agenda de la campanya a escala municipal, tot i que hi ha molts temes que depenen de Brussel·les i que afecten directament la nostra quotidianitat. Des del drama dels refugiats a les mesures mediambientals.

El segon factor que influirà en aquestes eleccions a la ciutat de Barcelona sens dubte serà el procés i la situació política que viu el país. Encara que falti un any per a les eleccions, el procés estarà molt present en aquestes eleccions, no només perquè estem immersos en un procés polític que fa sis anys que dura i que no fa cap pinta d'acabar-se, sinó que previsiblement els judicis previstos es realitzaran a pocs mesos o setmanes de les eleccions. I això, sens dubte, tornarà a posar el tema sobre el taulell polític. L'afectació en l'escenari electoral será més que evident.

Però és que, a més, l'alcaldia de Barcelona és cabdal per a l'independentisme i per l'espanyolisme, pel seu simbolisme però també per a l'esdevenidor del procés. Les propostes de candidatures úniques dins l'independentisme com la de Jordi Graupera van en aquesta direcció: fer d'una elecció municipal, una elecció nacional.

Un tercer element serà la importància del marc espanyol en aquestes eleccions de maig del 2019. El fet de que coincideixin amb les autonòmiques i les europees, i que aquestes vinguin just en un moment de canvi electoral marcat pel canvi generacional i la regeneració, influirà també en aquestes eleccions. A la política espanyola s'està produint una batalla electoral en el camp de la dreta. Ciutadans ja no només està disputant l'hegemonia al Partit Popular, sinó que sembla que comença a agafar-li avantatge. Aquest fet es va produir a l'esquerra ara fa tres anys i va tenir com a conseqüència la victòria de les confluències i de la nova política a molts ajuntaments. A Barcelona, amb Ada Colau. Aquesta batalla generacional-electoral que hi ha a la política espanyola tant a la dreta com a l'esquerra es disputarà sobretot a les ciutats. I a Barcelona i Madrid, especialment.

Finalment, en menor mesura que en altres eleccions, però esperem que també tinguin un pes important, hi haurà els propis temes de la ciutat. I aquí, bàsicament seran dos els que es repetiran. Estan molt relacionats i que tenen un origen comú: l'èxit de la ciutat de Barcelona. La gestió del turisme i l'èxode dels mateixos barcelonins pel cost de viure a la Ciutat Comtal seran dos temes que també estaran presents a la ment dels barcelonins a l'hora de decidir el seu vot.

Seran unes eleccions atípiques, molt disputades i amb una participació garantida. I és que, un cop més, el que acabi passant a Barcelona tindrà molt de pes pel conjunt del país. Jo només espero que tots els interessos que conflueixen en aquestes eleccions no acabin tapant la confrontació entre diferents projectes de ciutat. Perquè més enllà de tots aquests factors, el que verdaderament està en joc en unes eleccions municipals és la ciutat dels propers anys. A Barcelona i a qualsevol petit poble.