Avui és el tret de sortida per fer la declaració de la Renda, almenys així ho indica l´Agència Tributària a la seu electrònica, recordant que disposem fins al 29 de juny per complir amb el deure fiscal en un Estat de dret. Vet-ho aquí que enguany l´AT se´ns presenta amb un relat poètic amb la frase «Avançant amb tu» a continuació de l´expressió irremissiblement prosaica de Renda 2017. Tanta amabilitat literària m´ha sobtat i després de donar-li unes quantes voltes, de contemplar la possibilitat que Montoro es rigui del contribuent amb aquest dolorós sarcasme, he arribat a la conclusió que és tot el contrari. Potser el ministre d´Hisenda ens vol acompanyar en aquest camí anual que culmina en la declaració. Que se sent proper a nosaltres, comprensiu per tots els obstacles que hem de superar per tal d´arribar indemnes a la data d´avui, i que ens vol fer fàcil el tràngol de declarar honestament el que hem cobrat l´any anterior. Una altra possibilitat és que el govern estigui avisant que està millorant dia a dia i ho fa en paral·lel amb mi, ajudant-me, donant-me suport i empatitzant amb mi, amb nosaltres, és clar.

Avui aniré a l´AT contenta perquè sé que em trobaré acompanyada d´un esperit col·laboratiu que m´animarà a ser una ciutadana responsable, conscient que el Govern fa tot el pot per ser transparent i mostrar en què inverteix els nostres diners, que treballa braç a braç amb totes les comunitats per conèixer quines són les seves necessitats i eixugar les seves despeses, i que tots els seus membres són un model de comportament ètic i honrat. Desplegant els arguments que em feien ser optimista per aquest eslògan tan seductor, veig que m´he deixat portar per un entusiasme que m´ha allunyat de la realitat. Jo el transformaria per «Avançant amb qui».