Agafa els diners i corre

Sorprèn la notícia de la venda d'un indret del Pla de l'Estany, Sant Marçal de Quarantella, agregat de Vilademuls, perquè aquest fet sembla més propi d'altres llocs que de les nostres contrades. A Galícia hi ha centenars de nuclis deshabitats a la venda. Les immobiliàries gallegues que s'hi dediquen asseguren que les vendes es fan a un preu molt més barat del reclamat, que en alguns casos són famílies estrangeres que retornen a la natura, que treballen per internet, i alguns, amb la crisi molts menys, volen iniciar un projecte d'ecoturisme.

En el nostre cas, tenim un preu de venda de dos milions d'euros, i la normativa a complir del POUM, que impedeix, per exemple, fer macrocomplexos turístics. La venda de l'agregat del Pla de l'Estany, coincideix amb la venda d'algunes empreses importants de casa nostra. Des de la potent Abertis; al canvi d'accionariat dels grans del sector del cava, Codorniu i Freixenet.

En el segon cas, sembla que el canvi va lligat a una pèrdua de llocs de treball al Penedès. O la darrera venda, del gegant del joc Cirsa, on el seu propietari, Manuel Lao rep la morterada d'uns 1.900 milions d'euros, per part d'un fons d'inversió britànic especialitzat en el joc. Sembla que alguns empresaris i directius practiquen allò de: « coge el dinero y corre», perquè, tot i la revifada econòmica, veuen en l'horitzó més problemes, que solucions.

Alhora, tenim el tema del canvi de la seu fiscal i social de moltes empreses, no només de les grans, sinó de tantes que només operen en el territori català. El dilluns, nou empreses es van deslocalitzar de casa nostra. I quan aquest efecte, continuat en el temps, inclou a milers d'empreses, grans, petites i mitjanes, s'entén que tenim un problema important. I cal solucionar-lo el més ràpid possible. I s'ha de fer des de polítiques de Govern, amb una planificació de creixement en el temps; amb interlocutors polítics que intentin atreure projectes engrescadors que ens beneficiïn a tots. I sobretot, sent conscients de les coses que no rutllen, i tenint ganes de voler-les solucionar i millorar. En cas contrari, ens podem trobar amb un panorama d'empobriment i afebliment econòmic continuat, que ens afectarà a tots. Inclosos aquells que encara avui neguen aquesta realitat.