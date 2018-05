Avui 13 de maig, l´Església celebra la 52ena Jornada Mundial dels Mitjans de Comunicació Social, amb el lema: «La veritat us farà lliures» (Jo 8:32). En el seu missatge adreçat a tots els cristians, el papa Francesc ens recorda que «la comunicació humana és una modalitat essencial per a viure en comunió», ja que «l´ésser humà és capaç d´expressar i compartir la veritat, el bé, la bellesa». Amb tot, si l´home, desgraciadament, «segueix el seu propi egoisme, pot fer també un mal ús de la facultat de comunicació», ja que «l´alteració de la veritat és el símptoma típic de la distorsió».

El papa ens recorda que la comunicació ha de convertir-se «en lloc per expressar la pròpia responsabilitat en la recerca de la veritat i en la construcció del bé». En un context de comunicació cada vegada més veloç i «immersos dins un sistema digital, assistim al fenomen de les notícies falses, les anomenades fake news». Per això el papa, davant un periodisme que pot utilitzar la mentida, ha volgut dedicar el seu missatge d´enguany al tema de la veritat.

Com ja sabem, les fake news ens porten a la «desinformació difosa online o en els mitjans de comunicació tradicionals». I és que són moltes les informacions infundades, «basades en dades inexistents o distorsionades», que «tenen com a finalitat enganyar o manipular el lector», per així «arribar a objectius concrets, influenciar les decisions polítiques o obtindre guanys econòmics». Les fake news, com ens diu el papa, «són hàbits per capturar l´atenció dels destinataris». Així «els continguts, malgrat no tindre fonament, obtenen una visibilitat tal, que fins i tot els desmentiments oficials difícilment aconsegueixen aturar els danys que produeixen». El papa ens recorda que davant aquest problema de les fake news, «cap de nosaltres pot eximir-se de la responsabilitat de fer front a aquestes falsedats». Per això el papa ens demana un esforç per verificar «les identitats personals que s´amaguen darrere milions de perfils digitals», per tal de «desemmascarar «la lògica de la serp», capaç de camuflar-se i mossegar» De fet, la primera fake news la trobem al llibre del Gènesi (Gn 3:1-15), amb l´engany de la serp, «la insidiosa i perillosa seducció» que també avui «s´obre camí en el cor de l´home, amb argumentacions falses i atraients».

Tots sabem que, desgraciadament, «les fake news es converteixen sovint en virals». Per això hem de reconèixer que «les mateixes motivacions econòmiques i oportunistes de la desinformació, tenen la seva arrel en la set de poder, de tindre i de fruir», que ens fa «víctimes d´un engany». Davant la mentida de la informació interessada, el papa ens recorda que «l´antídot més eficaç contra el virus de la falsedat, és deixar-se purificar per la veritat», que és «allò en el que un es recolza per no caure». El papa ens recorda que «la veritat brota de relacions lliures entre persones, en l´escolta recíproca». Per això «si una argumentació impecable s´utilitza per ferir un altre i desacreditar-lo, per més que sembli justa, no conté en sí la veritat».

El papa insisteix en el seu missatge en la idea que «el millor antídot contra les falsedats són les persones, que lliures de cobdícia estan disposades a escoltar» i així «permeten que la veritat aparegui a través de la fatiga d´un diàleg sincer».

El papa vol que el periodista sigui «custodi de les notícies», capaç de verificar les fonts d´informació, perquè així esdevingui «custòdia de la comunicació» en uns mitjans que «generen confiança i obren camins de comunió i de pau». El papa insisteix molt en la idea d´un «periodisme de pau, sense fingiments, hostil a les falsedats, a eslògans efectistes». Per això el papa en el seu missatge ens demana fer realitat «un periodisme fet per persones i per a persones», que sigui un «servei als altres, sobretot als qui no tenen veu».

Com ha dit l´arquebisbe Joan Enric Vives, «reclamem un periodisme de pau, contra les falsedats, els eslògans efectistes o les declaracions altisonants».