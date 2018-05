Els fungicides de la Devesa de Girona

M assabento per mitjà del Diari de Girona que l´Ajuntament gironí està fent servir dos productes fitosanitaris per lluitar contra dos tipus de fongs que afecten els plàtans del parc de la Devesa. Veïns del barri i usuaris del parc es queixen en considerar que els productes són nocius pel medi ambient i, àdhuc tal vegada, pels animals i les persones. Els responsables de l´Ajuntament han tret importància a aquestes queixes i han contestat que els productes són poc nocius per l´entorn, els animals i les persones.

Malauradament, i en aquest cas es demostra un cop més, els nostres governants sovint justifiquen les seves decisions, sobretot les més polèmiques entre els ciutadans, fent ús del manual: «Com minimitzar al màxim les queixes de la ciutadania». Tira peixet com es queixen sempre els veïns! Venen a dir. Farien bé de pensar que els veïns tal vegada tenen raó o un xic de raó, o bé les seves raons, la qual cosa els legitima per ser escoltats abans de prendre una decisió que els afecta directament. Carat!, el famós diàleg que, de manera tan entusiasta, pregonen a bombo i plateret quan defensen el procés independentista, i està vist que no practiquen ni gens ni mica amb els seus propis veïns. L´Eduard Berloso, que és regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació (càrrec fastuós!) amb el vistiplau de l´alcaldessa Marta Madrenas, ha decidit tirar pel dret i fer fumigar els plàtans de la Devesa per aspersió fent ús d´un fungicida a base de Tetraconazol al 12,5 per cent. Si alguna cosa té de bo internet, és que permet tenir accés a una informació immediata als ciutadans que van a peu, per la qual cosa he cercat la fitxa tècnica d´aquest fungicida; en unes lletres petites d´allò més he pogut llegir: «Nociu pels organismes aquàtics, pot provocar efectes negatius al medi ambient aquàtic... La matèria activa Tetraconazol està classificada com a carcinogènica de categoria 3...» Ves per on que els veïns tenien raó!

Però que ningú pateixi, el regidor responsable de tenir cura del medi ambient i tanmateix de cercar la cooperació i participació dels ciutadans en la presa de decisions de l´Ajuntament ja ha recomanat als veïns del parc que tanquin les finestres a la nit i no deixin els animals de companyia als balcons, i ells procuraran que l´aspersió no arribi al riu Ter ni a la riera de la Devesa.

Sóc del parer que l´actual equip de govern de l´Ajuntament gironí s´ha tornat a equivocar en aplicar, un cop més, la política de «ordeno i mano». En un tema com aquest en el qual està en joc el medi ambient i, sobretot, la salut dels ciutadans, si abans d´actuar haguessin dialogat amb els veïns i usuaris afectats, hagueren vist que l´altra alternativa, el tractament fitosanitari per injecció directa als arbres, si es fa de manera correcta, és més eficaç per eliminar els fongs i, al mateix temps no hi ha cap risc per la salut d´animals i persones, i no perjudica ni el medi ambient ni el medi aquàtic de l´entorn. Podran dir en el seu detriment que és més car, però si us plau, ja és hora que assumeixin que la salut dels seus conciutadans no té preu! Potser de tant pensar i capficar-se en el procés independentista s´estan oblidant malauradament dels vertaders interessos dels seus conciutadans!