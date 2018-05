La carrera a l'esprint de casado

L'acceleració de l'actualitat havia de ser això. Pablo Casado ha batut el rècord de velocitat en l'obtenció d'un títol universitari. Va estudiar una carrera a l'esprint. Casualment, la plusmarca anterior estava en mans d'una altra jerarca del PP, la inigualable Cristina Cifuentes. Quatre mesos per liquidar mitja licenciatura en Dret és un resultat difícil de millorar. No obstant això, cal esperar una nova gesta, sortida per descomptat de les files populars. Per exemple, baixar la barrera d'un mes per omplir una tesi doctoral. Amb el seu birret i la seva toga.

Per respecte, no entrarem en la humiliació que els quatre mesos de l'aplicadíssim Casado infligeixen als alumnes menys aprofitats o aprovechateguis, que necessiten quatre llargs anys per coronar una llicenciatura. El vicesecretari general del PP no només va resoldre una carrera en un quadrimestre, sinó que va simultaniejar aquesta gesta amb la seva exemplar lluita contra la corrupció. Gràcies al seu influx en les hores lliures de la seva dedicació acadèmica, no es recorda ni un sol escàndol a l'entorn de la seva protectora, Esperanza Aguirre.

Els titulars de premsa s'haurien de centrar en què el PP fitxa persones extremadament intel·ligents. Els populars no haurien de suportar una major agressivitat dels seus adversaris, per haver contractat a superdotats. L'excel·lència acadèmica i oratòria ha estat acreditada per Casado en les seves feraces intervencions públiques. Només cal escoltar-lo uns instants, i quatre mesos semblen fins i tot un temps excessiu perquè tan fenomenal intel·lecte culmini una llicenciatura. Fa molt bé Rajoy a donar suport als seus esprintadors universitaris a mort, un fenomen ja registrat en la meitat dels casos analitzats. Casado i Cifuentes han passat menys temps cursant la seva carrera que intentant convèncer Espanya que van complimentar els seus estudis. És clar que les coses es veuen diferents des de Bèlgica, on han de pensar que les atabalades carreres de quatre mesos expliquen que els jutges del Suprem no sàpiguen tramitar una ordre de detenció en condicions.