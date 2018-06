Destruint Espanya

Es possible que quan es publiqui aquesta columna ja es conegui el desenllaç de la moció de censura. De fet a aquesta hora ja es pot dir que prosperarà i Mariano Rajoy ja tindrà un lloc rellevant en l´abocador de la història com l´home que va matar la convivència a Espanya. Perquè els Rajoy, Soraya, Zoido, Dastis, Cospedal, Millo... i tota aquesta banda d´incompetents són els culpables d´haver activat el compte enrere de la destrucció d´una idea d´Espanya que, posant-nos en el pitjor dels escenaris, rematarà Ciutadans, que basa la seva raó de ser i d´existir a atacar i destruir els rivals des de la visceralitat de la facció Girauta, que realment s´ha cregut que protagonitzen una mena de Reconquesta hispànica, o des del cinisme de la facció Carrizosa, que utilitza l´atac teatralitzat i despietat com a fertilitzant electoral.

L´òbit polític de Rajoy no significa que s´aturi la destrucció del país. En els propers mesos, un PP ferit i dessagnat i un Albert Rivera amb mirada de tigre famèlic per conquerir el poder, convertiran la política espanyola en un lloc infernal com mai.

El PSOE i Podem confien que aconseguiran desinflar la tendència de creixement de Ciutadans. Molt em temo que és un pronòstic completament erràtic. La formació «joseantoniana» ha caigut dins d´un cicle demoscòpic virtuós, malgrat que quan arribi al poder és possible que es trobi un país arrasat per la seva pròpia ànsia. Sobretot es trobarà amb un país impossible de reconciliar si no és a base de sotmetre. I això té el recorregut que té. No només amb catalans i bascos (Cs vol acabar amb el finançament basc), també amb la resta d´espanyols que estan atemorits per la deriva autoritària de l´Estat que Rivera pretén potenciar, i amb les classes treballadores, que un dia s´adonaran que Ciutadans és un partit creat per protegir les elits espa­nyoles.