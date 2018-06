El moment de la moderació

Es el moment d´intentar canviar les coses. És la primera vegada en molt de temps –crec que des d´aquella vegada que Artur Mas va anar a Moncloa a negociar el pacte fiscal– que hi ha una oportunitat real de llimar les diferències. Les «x», oposades i irremeiablement irreconciliables, estan aïllades o a prop de ser-ho. Rajoy, a casa; Puigdemont, a Berlín i rebaixant la seva influència en el PDeCAT. Moment crucial per comprovar qui està a l´altura per parlar sense retrets ni rancúnies, amb calma i serenitat. Comprovarem si Pedro Sánchez és el segon president amb flor. Recordem que fa dos anys estava políticament mort i que va ressorgir de les cendres quan ningú en donava dos cèntims. Va fer un pols a tot un aparell de partit i el va guanyar. Algú que aconsegueix una cosa així no és el polític innocent que semblava el dia que va arribar a dalt de tot del PSOE. És el moment de Pedro Sánchez per veure si aquesta habilitat i sort la pot canalitzar en treball cap als ciutadans. És moment de Marta Pascal (potser serà l´últim) per demostrar que pot tenir cintura i és capaç de recuperar les regnes del partit i portar-lo cap al diàleg. I és el moment d´Esquerra, per demostrar que allò que diu en boca petita és el que realment persegueix. El moment ha arribat, potser inesperat i dos anys tard, però ha arribat.