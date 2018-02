Iberdrola, al «2018 Bloomberg Gender-Equality Index»

Iberdrola se sotmet de manera voluntària a la valoració de diversos índexs i informes de prestigi per a contribuir a la seva aposta per la sostenibilitat i la reputació corporativa. És el cas de l'informe 2018 Bloomberg Gender-Equality Index, en el qual Iberdrola és l'única utility espanyola seleccionada.

Aquest estudi inclou a 104 empreses de 24 països i 10 sectors d'activitat que cotitzen al mercat nord-americà. L'objectiu és analitzar la presència de la dona en l'àmbit laboral. Els Consells d'Administració d'aquestes societats compten, de mitjana, amb un 26,2% de presència femenina.

Iberdrola se situa per sobre d'aquests percentatges, ja que la companyia compta amb cinc dones en el seu Consell d'Administració, d'un total de 14 membres, fet que suposa un 35,7%. A més, el percentatge de dones en l'empresa ha crescut un 50% en poc més d'una dècada.

El grup presidit per Ignacio Galán considera que la igualtat entre homes i dones forma part dels valors essencials de la companyia. La companyia porta a terme diverses actuacions al Regne Unit i als Estats Units per incrementar la presència femenina en els sectors energètic i tecnològic. És el cas, per exemple, de la Women in Renewable Energy Scotland.

També des de fòrums com l'European Roundtable of Industrialists, que reuneix les 50 majors empreses industrials d'Europa, Iberdrola impulsa diverses actuacions per incrementar el nombre de dones en llocs de lideratge i en els seus òrgans de govern.

Així mateix, Iberdrola manté un ferm compromís amb la conciliació entre la vida laboral i personal.