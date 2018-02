Responsables que es compleixi l'RSC a les empreses

La Responsabilitat Social Corporativa és una funció relativament jove a les empreses, que cada vegada té més importància tant dins com fora de l'espai corporatiu, a causa de la responsabilitat de les empreses sobre el seu impacte en la societat, tal com descriu la Comissió Europea.

Això es plasma en una sèrie de projectes, accions, establiment de bones pràctiques o elaboració de polítiques de transparència, els beneficis dels quals han d'arribar a la societat. Però qui són els responsables que les empreses posin tot això en marxa? Són els directius i executius que desenvolupen la funció específica de Responsabilitat Social a qualsevol empresa o institució, en els àmbits públics i privat.

Per conèixer millor les funcions d'aquests directius, l'Associació Espanyola de Directius de Responsabilitat Social, DIRSE, ha analitzat el perfil d'aquests responsables, els dirse, en el seu «Estudi de la funció de Responsabilitat Social a l'empresa espanyola». Aquesta anàlisi reflecteix que el 66% dels professionals participants en aquest estudi són homes, i que la franja mitjana d'edat oscil·la entre els 40 i els 50 anys (50%). Finalment, gairebé la totalitat dels enquestats compten amb formació de grau superior (universitària, de diferents branques, i/o màster enfocat principalment a l'empresa o al medi ambient).

El mateix informe situa el 53% dels casos en una antiguitat en la funció d'RSE de quatre a deu anys, i el 80% del total afirma haver accedit a aquesta funció ocupant un lloc de treball diferent en la mateixa companyia. En aquest sentit, el càrrec de procedència ocupat pel 59% dels enquestats era una posició directiva, principalment en les àrees de RRHH, medi ambient, qualitat o comunicació.

Respecte a les seves motivacions, Miwi Clavera, directora general de DIRSE, planteja dos tipus de dirse: «els que van arribar per convicció i els que van arribar per casualitat. En ambdós casos, i al poc temps, acaben coincidint en el seu gran compromís amb els valors associats a l'RSC i sostenibilitat. Aquest tema «enganxa» i molt, però «hi ha un gran desconeixement sobre el que realment és l'RSE que, de vegades es confon amb filantropia o amb l'elaboració d'informes de sostenibilitat, de manera que la formació o conscienciació és important», especialment si es pretén que «l' RSC formi part de l'estratègia mateixa de l'empresa i canviï la manera de gestionar-la, ha de passar necessàriament per un canvi en la cultura de l'empresa i en això els empleats són clau».

Perfil del lloc

Segons l'estudi de DIRSE, el 33% dels directius enquestats exerceix la funció d'RSE de forma exclusiva, xifra que arriba al 48% si l'empresa té com a principal client el consumidor final. Mentrestant, en el 67% de les empreses, aquesta funció s'integra amb altres funcions, principalment Recursos Humans i Comunicació.

Per a Clavera, el paper que juguen els Directius d'RSC depèn de les empreses i de com aquestes entenguin l'RSC, però, descriu tres rols que haurien d'estar a l'empresa. El primer és un paper vertical o de «primera línia de defensa», que s'ocupa dels temes que tradicionalment s'assignen a l'àrea d'RSC, com memòries de sostenibilitat i projectes de relació amb la societat a través de projectes de mecenatge i de voluntariat corporatiu; un paper horitzontal, o de «segona línia de defensa», en el qual el dirse actua com a «consultor intern» d'altres àrees de l'empresa, aconseguint un paper transversal de l'RSC; i un paper «disruptiu», en què «el dirse esdevé un desafiador constant de l'organització per fer les coses sempre d'una manera responsable i ser cada vegada més sostenibles, fent l'RSC una mica més estratègica i transcendent». A més, aquests professionals han de tenir bones habilitats d'execució de projectes, de comunicació, de visió estratègica i de lideratge per afrontar canvis des de dins. Sense oblidar una de les característiques més importants: la resiliència.

Aquests directius, que han llançat un innovador projecte de formació anomenat Pla Mentor Dirse, s'enfronten també a una sèrie de reptes que es resumeixen, segons Miwi Clavera, en «aconseguir que la funció d'RSC es converteixi en transversal en l'empresa, superant la cultura de sitges, i s'elevi cap amunt, cap a la direcció, de manera que quedi integrada en el propòsit».