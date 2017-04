La Vall d´Hebron implanta una vàlvula pulmonar al cor d´un nen de 16 quilos

Un equip de cardiòlegs pediatres de l'Hospital de la Vall d'Hebron va intervenir el passat mes d'agost un nen de 7 anys i de només 16 quilos de pes per canviar-li la vàlvula pulmonar del seu cor per mitjà d´un cateterisme cardíac. Després de valorar de forma exhaustiva l´anatomia del cor del nen, els metges van poder substituir-li la seva vàlvula pulmonar utilitzant una nova vàlvula artificial dissenyada per a adults, però que encaixava a la perfecció amb la lesió de l'infant. Es tracta del pacient de menys pes intervingut al món amb aquesta nova tècnica.

El nen patia una cardiopatia congènita anomenada Tetralogia de Fallot, que consisteix en un escàs desenvolupament de la vàlvula i l´arteria que porten la sang del seu cor cap als pulmons, juntament amb una comunicació entre els dos ventricles que provocava que li faltés oxigen.

L´equip de Cirurgia Cardíaca Pediàtrica de l´Hospital Universitari Vall d´Hebron va operar-lo en dues ocasions a cor obert, als 9 i als 21 mesos de vida, reparant-li així els defectes del cor amb èxit. Tot i així, la vàlvula pulmonar del nen va seguir deteriorant-se a mesura que creixia, fet que li provocava una insuficiència cardíaca severa. Davant d´aquesta situació, als 7 anys, l´equip mèdic va optar per sotmetre´l a una intervenció innovadora i pionera substituint la vàlvula pulmonar del nen sense recórrer de nou a una intervenció a cor obert. La intervenció, que va tenir lloc el passat mes d´agost i el pacient va ser donat d´alta al cap de poques hores. Al cap de sis mesos, el nen s´ha recuperat molt bé i torna a fer vida normal.

El doctor Pedro Betrián, responsable de la Unitat d´Hemodinàmica Pediàtrica i un dels metges que va intervenir el nen, explica que el fet innovador d´aquest nou procediment consisteix en la utilització de la vàlvula Edwards Pulmonics, que ja s´utilitza des del 2008 a Vall d´Hebron en pacients adults per al tractament de lesions aòrtiques, però que no s´havia utilitzat mai en un nen tan petit amb Tetralogia de Fallot.

Tot i que ja fa anys que les vàlvules d´aorta es fan servir en cateterismes de vàlvula pulmonar, aquest ha estat el primer cop que es fa servir en un pacient de tan poc pes. El doctor Betrián destaca que els avenços tecnològics permeten resoldre per cateterisme molts problemes que abans feien necessària una cirurgia a cor obert, i que "ara es poden fer de manera menys invasiva i amb una recuperació de poques hores".

El programa de recanvi valvular pulmonar per cateterisme de l´hospital es va posar en marxa l´any 2007 i des d'aleshores ha tractat nombrosos pacients.