Això és el que passa si no canvies la tovallola de bany amb freqüència

Les tovalloles del bany ens serveixen per més d'un ús, però de vegades, per mandra de posar-les a la rentadora, per a més dels recomanables. Perquè habitualment no tenim en compte els problemes als quals ens enfrontem si no les rentem amb freqüència. Una pregunta ens ronda moltes vegades a: cada quant cal fer-ho?



Amb cada us, les tovalloles de mà i les de la dutxa poden acumular tot tipus d'agents que poden acabar repercutint en la nostra salut, encara que a simple vista les vegem netes.



Un niu d'agents patògens

La seva textura i el fet que romanen humides durant llargs períodes de temps, fan d'elles un niu perfecte per a tot tipus de gèrmens, bacteris, fongs o secrecions corporals, fins i tot urinàries o anals. Mentre romanen penjades al bany, a més, acumulen àcars i altres substàncies.

Cal tenir en compte que les tovalloles no només acumulen aigua a l'assecar-nos, sinó també microoganismes o residus cel·lulars que atrapen del nostre cos. I aquestes, al seu torn, contribueixen a l'acumulació de microbis a la tela.

Sense ser alarmistes, aquesta brutícia pot causar, per exemple, infeccions cutànies. El risc, a més, és més gran si a la llar compartim tovallola.

A més, les tovalloles acumulen i desprenen humitat, especialment si el nostre bany no té una bona ventilació. Això tampoc generarà un entorn saludable i pot acabar fins i tot originant males olors. El moment de detectar-ho es convertirà en un avís perquè les posem finalment a la cistella de la roba bruta i canviem el joc del bany, si no ho hem fet abans.

Per això, la pregunta de cada quant hem de rentar les tovalloles és fonamental. Però, és clar, sobre aquesta qüestió no hi ha un criteri científic unívoc. Dependrà de l'ús que fem d'elles en cada llar, de la possibilitat que atrapi més o menys elements susceptibles de resultar patògens o de la facilitat per a un assecat ràpid. En tot cas, els experts recomanen fer-ho amb periodicitats menors a una setmana.



Els riscos

Si no rentem amb certa freqüència les tovalloles, el cúmul d'agents que les colonitzen poden acabar causant certs inconvenients per a la pell. Si, per exemple, vam patir irritacions, erupcions o infeccions haurem de revisar si seguim unes bones pautes d'higiene amb elles.



El medi ambient, un factor a tenir en compte

Però, com gairebé tot, la idea assecar-se amb tovalloles sempre netes també té les seves contraindicacions. Un rentat excessiu d'aquestes i altres peces a la llar té la seva repercussió en el medi ambient. És un missatge que segur que ens sona per llegir-lo en alguns allotjaments hostalers. Un major consum de detergents o d'aigua, que a més es posa a una temperatura elevada, comporta un impacte ambiental gens menyspreable si estem compromesos amb la conservació de la naturalesa o la lluita contra el canvi climàtic.