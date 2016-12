Blanes reconeix que el transport urbà ja s'hauria d'haver tret a concurs públic

El regidor de mobilitat de Blanes, Albert Sanz (ERC), va reconèixer en el ple de dijous passat, que el procés per poder treure a concurs públic la prestació del servei del transport urbà, ja s'hauria d'haver realitzat i que per això, després de les festes de Nadal, es començarà a treballar en l'elaboració del plec de condicions per tirar-ho endavant. Preguntat per Diari de Girona sobre els motius d'aquest retard, Sanz va explicar que la idea «era fer-ho aquest any» però hi ha hagut molta feina, sobretot relacionada amb la participació ciutadana i la consulta sobre la C-32. «No hem arribat a temps», va dir Sanz, qui també és regidor de Participació Ciutadana i que forma part del govern local des del març passat.

Com a conseqüència d'aquest retard, l'equip de govern (PSC, ERC i CiU) va portar en el ple la proposta de prorrogar per tercer any consecutiu i durant un any -fins al 31 de desembre de 2017- la concessió administrativa per a la prestació d'aquest servei a Transportes Pujol y Pujol SL, qui el relaitza des de l'any 1993. Una proposta que va aprovar amb el suport del regidor del PP, Salvador Tordera.

Tot i això, Sanz va assegurar que quan s'aprovi la nova plica, aquesta pròrroga «quedarà suspesa». «Sóc el primer que detecto que el servei és deficient per una població com Blanes» va ressaltar l'edil de mobilitat, qui va convidar a la resta de grups municipals i a les associacions de veïns a participar en aquest procés, a partir del gener.

Per la seva part, alguns grups de l'oposició van criticar tant l'empresa que presta actualment el servei com l'aprovació d'una nova pròrroga. «No podem continuar avalant aquesta pròrroga, perquè hi ha hagut temps més que suficient per redactar una nova plica» va dir el regidor de la CUP, Jaume Pujadas qui va ressaltar que el servei té «moltes mancances i és molt deficient». Així mateix, Pujadas també va reclamar que «s'abordi el problema de la mobilitat i el transport públic a Blanes». La regidora de C's, Margarita Santo, va recordar que fa tres anys que va finalitzar el contracte de concessió del servei, per un període de 20 anys, amb Transports Pujol i que per tant «estem en una situació que és irregular i que ja hauria d'estar solucionada».

Finalment, l'edil d'ICV-EUiA, Víctor Catalan va explicar que des del 2010, Blanes ha perdut usuaris del transport públic i també recaptació i va recordar que Transports Pujol no ha complert algunes de les condicions de la pròrroga de 2014 com les millores tecnològiques. «Hi ha una clàusula que diu que es pot prorrogar fins a cinquanta anys. Espero que no els passem fent pròrrogues» va advertir Catalan.

El punt es va aprovar per 11 vots a favor (PSC, CiU, ERC i PP), sis en contra (Batega, ICV-EUiA i la CUP) i dues abstencions (C's). En el ple de dijous faltaven la regidora ecosocialista, Marian Anguita per motius de salut i la de la CUP, Clara Castrillo.