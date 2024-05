Absolen l'alcalde de Caldes de Malavella jutjat per encarar-se a uns ocupes amb una destral

El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners ha absolt l'alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, jutjat per encarar-se a uns ocupes amb una destral el 19 d'abril del 2022. La sentència conclou que el vídeo, que els denunciants van gravar i que es va fer viral a les xarxes socials, descarta que Balliu tingués una actitud "violenta": "És veritat que duu una destral a la mà, però en cap moment s'observa una actitud violenta o agressiva, més aviat al contrari". El jutjat assenyala que és un dels ocupes qui "empunya un pal" i el dirigeix contra l'alcalde, que "acaba reculant i marxant del lloc". Balliu s'enfrontava a pagar una multa de 2.250 euros i una indemnització per coaccions lleus. El seu advocat, Carles Monguilod, demanava l'absolució.

El vídeo, gravat amb mòbil, va córrer ràpidament per xarxes socials. A l'enregistrament d'uns 45 segons s'hi veia l'alcalde de Caldes de Malavella, i aleshores també president del Consell Comarcal de la Selva, amb una destral a la mà discutint amb uns ocupes. El vídeo va aixecar polseguera i l'oposició a Caldes va reprovar l'alcalde i li va reclamar que dimitís. Balliu no va plegar. Va admetre que s'havia posat nerviós per una situació que no desitja "a ningú" quan va anar a la seva propietat pensant-se que ja estaria buida i els ocupes el van rebre brandant un pal. L'alcalde va remarcar que duia eines al seu vehicle i que es va intentar defensar amb el primer que va trobar.

El jutjat dona la raó a la defensa i conclou que "els fets al·legats a la denúncia no han quedat provats". La sentència recull que el delicte lleu de coaccions "exigeix una conducta activa per part de l'autor" i que, per tant, hagi utilitzat "força, violència, amenaça o qualsevol forma de coerció física o psicològica" durant la seva acció. Una conducta, matisa el jutjat, que ha de "generar temor o inseguretat en la persona", portant-la a actuar "en contra de la seva lliure determinació". En aquest cas, subratlla el jutjat, això no va passar: "Del conjunt de la prova practicada, i en especial del vídeo, no es desprèn una actitud activa del denunciat. És veritat que porta una destral a la mà, però en cap cas s'observa una actitud violenta o agressiva, més aviat al contrari".

Versions contradictòries

Segons recull la sentència, una mare i els seus fills -tots dos majors d'edat- van ocupar una casa propietat de Balliu després que els desnonessin d'un habitatge. Hi van accedir el 7 d'abril del 2022 i, uns dies després, la policia els va informar que la casa tenia propietari i que havien de marxar. Els ocupes es van comprometre a fer-ho el dia 15: "No ho van fer perquè, en ser Setmana Santa, no van trobar res més". Per això, quan l'alcalde va anar a l'habitatge el dia 19 d'abril a canviar el pany se'ls va trobar allà. Va ser aleshores quan hi va haver l'enfrontament.

El jutjat apunta que hi ha "versions contradictòries" dels fets perquè mentre els ocupes van dir al judici que Balliu havia anat cap a ells ja amb la destral, l'alcalde va assegurar que els denunciants van sortir primer amb un pal i va agafar l'eina de la furgoneta per defensar-se.

Per últim, la sentència analitza el vídeo i resol que s'hi veu l'alcalde amb la destral a la mà però "cap avall" i a un dels fills de la denunciant dirigint-se cap a ell "empunyant un pal": "Se sent al senyor Balliu dir 'a les dues', com indicant l'hora màxima perquè se n'anessin i al fill dient-li 'però de què vas diu, no hem trobat res, és Setmana Santa'". "El denunciat recula i se'n va tornant a dir a les dues", afegeix el jutjat.

Així, la sentència conclou que les proves acrediten que l'alcalde és qui "acaba reculant i marxant del lloc llançant com a única advertència que se'n vagin de la casa". Els ocupes van acabar abandonant el domicili. Per això, i atenent a les argumentacions de la defensa, el jutjat resol que les versions contradictòries i "la inexistència d'una prova de càrrec suficient sobre l'autoria dels fets denunciats" porta a dictar una sentència absolutòria. La sentència no és ferma i es pot recórrer a l'Audiència de Girona.