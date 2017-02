La Cellera de Ter clausura el pavelló per motius de seguretat

L'Ajuntament de la Cellera de Ter va clausurar, el passat 14 de gener, el pavelló municipal per evitar riscos, ja que l'estructura –a la qual han detectat una sèrie de problemes- no compleix amb la normativa de seguretat actual. Així ho va confirmar ahir l'alcalde, David Sarsanedas (CAM-AM), qui va explicar que caldrà fer una «reforma integral» d'aquesta infraestructura que va ser inaugurada l'any 1982. «El que en un principi semblava poca cosa ha anat empitjorant, i volem evitar riscos», va detallar el batlle, qui va afegir que per aquest motiu van decidir clausurar el pavelló fa més de dues setmanes.

Segons va relatar Sarsanedas, tot va començar en el mandat anterior, quan es van detectar goteres a la coberta del pavelló. «Al principi, semblava que n'hi hauria prou posant pedaços, però la xapa és tan antiga que quan els tècnics hi passaven per sobre, s'anava malmetent», va precisar l'alcalde, qui va recordar que el pavelló de la Cellera va ser dels primers de la comarca.

Com a solució, el consistori va elaborar un projecte per poder posar una coberta nova sobre l'antiga, una obra que pujava uns 40.000 euros. «El vam presentar a la Diputació de Girona per demanar una subvenció i ens van dir que sí» va explicar l'alcalde. «Però llavors, l'empresa que va fer el càlcul de l'estructura ens va dir que la nova coberta no aguantaria el pes de l'antiga i que a més, no complia la normativa de seguretat actual», va afegir Sarsanedas. Tenint en compte aquest fet, l'Ajuntament va decidir clausurar el pavelló per prevenció. «No hem detectat esquerdes o despreniments, però està fora de normativa i volem prevenir», va concretar el batlle cellerenc, qui va fer una crida a la tranquil·litat.



Trasllat de les activitats esportives

A causa d'aquest tancament imprevist, el consistori va haver de recol·locar ràpidament, les activitats esportives o culturals que s'hi desenvolupen habitualment, a altres espais de la localitat o dels pobles veïns com Anglès o Amer.

Tot i això, Segons Sarsanedas, aquest no va ser el principal inconvenient de la clausura de l'equipament. «El pavelló és el lloc de contingència en cas d'emergència i si ara passes alguna cosa hauríem de buscar altres espais com, per exemple, l'església», va lamentar el batlle. «En cas de pluja quan fem activitats o festes com la de la matança del porc, no sé pas què farem. Ens ho condiciona tot», va afegir.

L'altre gran problema municipal d'aquesta clausura és econòmic. «Ens ha condicionat tot el pressupost del 2017, ja que en la partida d'inversions hem hagut de destinar 150.000 euros només pel pavelló», va detallar Sarsanedas, recordant que el pressupost d'enguany és d'1.700.000 euros. «Proporcionalment és moltíssim», va afegir.

De moment, el consistori té previst encarregar un projecte executiu per saber exactament que s'ha de fer i a quant pot pujar tota l'actuació. «Tenim clar que caldrà fer una reforma integral i que això suposarà molts diners», va dir el batlle qui va avançar que ja han informat de la situació a la Diputació de Girona. «En Fermi Santamaria -vicepresident de cooperació local- va venir a veure com estaven les instal·lacions i va reconèixer que la situació és greu» va dir l'alcalde.

L'objectiu del consistori és que al setembre, l'actuació ja estigui acabada i el curs pugui començar amb normalitat.