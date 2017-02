Denuncien que la Generalitat ja ha posat els cartells que anuncien les obres de la C-32

La Plataforma Aturem la C-32 va criticar ahir que la Generalitat hagi col·locat els cartells per informar de les futures obres de prolongació de la carretera entre Blanes i Lloret de Mar, quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) encara està estudiant si suspèn l'actuació de manera cautelar mentre resol el recurs presentat per 16 entitats contràries al projecte. «Lamenten la poca prudència de la Generalitat de Catalunya i del conseller Josep Rull quan planta rètols a diversos emplaçaments de Blanes i Lloret de Mar amb l'anunci de les obres» va assegurar la plataforma a través d'un comunicat.

En aquest sentit, l'entitat va criticar que la «resposta» de la conselleria de Territori a l'admissió del recurs per part del TSJC «és empastifar de rètols-anunci buscant una situació de fets consumats, sense evitar fer despeses o obres que podrien ser inútils». «Considerem que és una estratègia de mala fe que sembla buscar la mala maror al territori i envia un missatge de poc respecte per la justícia de part de qui hauria de tenir comportament modèlic i porta a la confusió i l'engany la ciutadania» va criticar la plataforma, qui es pregunta també «fins on és capaç d'arribar aquesta conselleria per dur a terme uns plans que són seus i de ningú més».

El TJSC va donar 9 dies als ajuntaments de Blanes, Tordera i Lloret de Mar -després de rebre la notificació- per si es volen personar a la causa, mentre que la Generalitat té 20 dies per presentar l'expedient administratiu del projecte. Pel que fa a la suspensió cautelar, el TSJC va donar 10 dies a Territori perquè pugui manifestar els seus arguments.