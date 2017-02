El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, està "convençut" que el recurs contra la C-32 no prosperarà perquè el perllongament de l'autopista és "necessari", compta amb consens dels ajuntaments al territori i ja s'hi han incorporat millores ambientals.

El conseller ha recordat, per exemple, que a diferència del primer projecte, el que finalment s'executarà redueix l'impacte de la carretera damunt el paratge (perquè no serà tota de dos carrils per banda). A més, també ha subratllat que s'ha creat "una comissió específica" per fer el seguiment ambiental dels treballs.

Per a Josep Rull, el recurs de la plataforma 'Aturem la C-32', que ara el TSJC ha admès a tràmit, no té raó de ser. "Convencerem al tribunal, perquè estem fent les coses ben fetes", ha afirmat. Per això, en aquesta línia, el conseller no creu que el TSJC aturi l'obra de manera cautelar mentre no resolgui el contenciós.