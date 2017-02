El Consell Comarcal contractarà una empresa externa per exterminar la «Vespa velutina»

El Consell Comarcal de la Selva (CCS) contractarà una empresa externa perquè s'encarregui de l'extermini de la vespa asiàtica. Així ho va confirmar el president de l'ens, Salvador Balliu, qui va avançar que la licitació del servei es farà en les pròximes setmanes.

El Consell Comarcal va prendre aquesta decisió després que el passat mes d'octubre la Generalitat va decidir delegar la responsabilitat d'eliminar aquesta espècie invasora als Ajuntaments i als mateixos apicultors. Fins aquell moment, aquesta tasca la feien els Agents Rurals, però a causa de la proliferació dels nius, el govern català va considerar que era una feina «inassumible» per aquest cos. «Els alcaldes ens van comentar la seva preocupació sobre aquest tema, ja que no saben com s'ha d'actuar o a qui s'ha d'avisar en cas de detectar-se un niu», va explicar Balliu. Una advertència que ja havien fet a l'octubre els apicultors gironins quan van exposar que ni ells ni els ajuntaments disposaven dels mitjans adequats, com els equipaments i les persones especialitzades, per fer front a aquesta vespa depredadora d'abelles.

Per tot això, segons va explicar el president del Consell, es va acordar contractar una empresa externa especialitzada que es posarà a disposició dels consistoris selvatans. «Si detecten algun niu, els Ajuntaments només hauran de despenjar el telèfon i l'empresa s'encarregarà de tot», va remarcar el president de l'ens. Per poder licitar el servei, el Consell ha creat una partida pressupostària d'uns 5.000 euros que es finançaran a través d'una taxa que pagaran els consistoris a mesura que vagin utilitzant el servei, tot i que serà el Consell qui realitzi els tràmits de la licitació i l'adjudicació del contracte.



Vuit nius el 2016

Pel que fa als nius, l'any passat a la comarca selvatana se'n van localitzar vuit. Segons va informar el Departament de Territori de la Generalitat, aquesta seria la quarta comarca de la demarcació gironina amb més nius trobats, en un rànquing encapçalat per: la Garrotxa (71), el Ripollès (18) i el Gironès (9). El segueixen l'Alt Empordà (5) i el Pla de l'Estany (3). En total, el 2016 es van localitzar 116 nius a la província de Girona, una xifra que supera els 104 que es van trobar el 2015 o els 11 de l'any 2014. Tot i això, Territori va detallar que «sembla que hi ha una certa estabilització de les deteccions de nius, menys a la comarca de la Garrotxa, que ha augmentat molt respecte al 2015, amb 71 nius». El primer niu de vespa asiàtica de tot Catalunya va ser detectat el 2012 a l'Alt Empordà.

A la Selva, de moment, s'han trobat nius a Santa Coloma de Farners i a Caldes de Malavella. «L'any passat, en vam localitzar un de molt gros a dalt d'un arbre a prop de l'estació de tren», va explicar Balliu, qui també és alcalde de Caldes. «Els agents rurals van venir, i amb una grua van pujar fins on hi havia el rusc i hi van injectar un verí a l'interior per matar tots els insectes que hi havia», va relatar el batlle, qui va precisar que el niu era de la mida «de quatre pilotes de futbol» i les vespes, «com una moneda de 50 cèntims». «Criden molt l'atenció i fan mitja por, sobretot quan apareixen en zones urbanes o semiurbanes», va afegir.