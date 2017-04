Can Font farà una visita guiada per Sant Jordi

Aquest Sant Jordi es podrà fer una visita guiada al recent inaugurat Museu de Can Font de Lloret de Mar, l'única casa d'indians municipal de tot Catalunya que s'ha obert al públic. S'han programat visites en català i castellà a les 10.00 h i a les 11.30 h del matí i a les 16.00 h i a les 17.30 h de la tarda. A més, al Museu del Mar, el dia 22 serà el darrer per participar al taller educatiu per a infants organitzats amb motiu de la festivitat.