Els treballs de construcció del tanatori de Breda començaran la setmana que ve

Les obres de construcció del tanatori de Breda començaran la setmana que ve i es preveu que estiguin enllestides a finals d'any. Així ho va confirmar el consistori, després que el passat 10 d'abril, la junta de govern local aprovés el projecte tècnic de manera definitiva. Segons va especificar l'ajuntament, el futur tanatori inclourà un hall i dues sales de vetlla de la mateixa mida. A més, a la part de darrere de l'edifici, s'hi habilitarà una entrada adaptada als cotxes fúnebres.



Breda va iniciar el procés per poder obtenir un tanatori municipal el passat mes de març amb la proposta d'acord per començar l'expedient de municipalització dels serveis funeraris, un tràmit necessari per llei, per poder tenir aquest equipament a la localitat, que s'ubicarà en una parcel·la situada al costat del cementiri municipal. No va ser fins a l'octubre, però, quan el ple municipal va aprovar l'adjudicació de l'execució i explotació de les obres de construcció d'aquest equipament municipal i la redacció del corresponent projecte, a l'empresa Aufuce. El contracte, que atorga una concessió de 30 anys, també inclou l'explotació del cementiri municipal pel mateix període de temps. El termini per finalitzar les obres és de vuit mesos.