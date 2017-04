A favor d´una gestió integral del delta

El gener del 2009 els investigadors van iniciar el seguiment setmanal de les platges de Blanes i de s´Abanell, a partir de fotografies digitals preses des de la mateixa posició i amb el mateix enfocament. Al sector sud, a prop del delta de la Tordera, els científics van observar que la platja estava «més estabilitzada» i que «fins i tot guanyava sediment». Ja en el llibre «Hacia un nuevo modelo integral de gestión de playas», Lozoya, Sardá i Jiménez aposten per «recuperar la desembocadura del riu» com una mesura necessària per resoldre «la problemàtica» de s´Abanell. «La idea –apunten– seria recuperar a llarg termini la funcionalitat del riu a la desembocadura per tal que torni a actuar com a suport de la platja». En aquest context, reclamen un «pla de conca» que faci possible una gestió «integrada» de les activitats que s´hi desenvolupen i de les avingudes d´aigua que hi pugui haver.