La dibuixant Pilarín Bayés és elegida pregonera de la festa Major de Blanes en tercera opció

La dibuixant vigatana Pilarín Bayés serà l'encarregada de fer el pregó d'obertura de la Festa Major de Blanes, que enguany començarà el 22 de juliol. Ho serà, però, en tercera opció, ja que anteriorment s'havia proposat a dos artistes més que van refusar l'oferta per problemes d'agenda: l'escriptor i guionista, Albert Espinosa i el cantant de Jarabe de Palo, Pau Donés.

En un document firmat per l'alcalde, Miquel Lupiáñez, i al qual ha tingut accés Diari de Girona, s'explica que l'equip de govern (ERC, CiU i PSC) va avançar tota l'organització dels actes per tal de poder distribuir el programa entre els escolars abans del final del curs, i que per això va optar per escollir el pregoner, una decisió que «habitualment» es debatia entre totes les forces polítiques.

Segons l'escrit, enguany es vol homenatjar l'AECC Catalunya Contra el Càncer, la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer i l'Oncolliga, tres entitats que vetllen pels malalts, familiars i amics que pateixen càncer. També s'especifica que després de la negativa de Donés i Espinosa, se li va proposar a Bayés perquè està «molt vinculada» a Blanes i és col·laboradora de la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer. Una invitació que la il·lustradora va acceptar «de molt bon grat».