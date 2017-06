ERC exigeix al govern de Maçanet que garanteixi l´aigua al Residencial

El grup Municipal d'ERC de Maçanet de la Selva ha exigit a l'equip de govern (AM-CiU-PP) que «impulsi mesures excepcionals d'emergència i de manera immediata» per garantir l'aigua a la urbanització Residencial Park, que ha estat sense servei els últims dos caps de setmana. ERC va criticar que el govern local no tingui cap pla de xoc «per una situació que es veia a venir», va reclamar que «treballi per trobar una solució a aquesta situació» i que estableixi un Pla de Treball amb l'objectiu final de «municipalitzar la xarxa» a través d'un procés «transparent i amb l'acord de totes les parts».