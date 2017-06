Les víctimes de l´inflable plantegen una «manca de control» de l´administració

Les víctimes de l'accident del castell inflable de Caldes de Malavella en el qual el 7 de maig hi va morir una nena de 6 anys i sis menors més van resultar ferits confien que la investigació judicial aclareixi si hi va haver «manca de control» de l'activitat per part de l'Ajuntament i de la Generalitat. Així ho van exposar ahir els advocats de les famílies afectades, Carles Alabau i Javier Soria, a la sortida del jutjat de Santa Coloma de Farners on ahir al matí van declarar els amos del restaurant Mas Oller i els dos treballadors encarregats de la zona lúdica. «Veurem si, des del punt de vista dels permisos, hi ha hagut una actitud negligent també per part de l'administració o d'algú més», va dir Alabau.

Cal recordar que el castell inflable del restaurant no comptava amb el permís de l'ajuntament ni s'havia comunicat la seva instal·lació i que a més, segons el govern català, el local no en feia prou amb la llicència de restaurant per poder tenir l'inflable. En aquest sentit, l'acusació particular «troba a faltar» supervisió i analitzarà «molt bé» quines obligacions normatives tenien les administracions competents.

En relació a la declaració dels propietaris, les famílies dels menors creuen que hi va haver una negligència «clara». «Pensem que hi ha hagut una clara omissió de les normes de seguretat i que existeix una clara responsabilitat per part dels propietaris», va afirmar Alabau. Les cinc famílies de les víctimes s'han personat com a acusació particular perquè «volen saber què ha succeït i depurar responsabilitats». Els lletrats de l'acusació particular van ressaltar que els amos del restaurant no tenien cap documentació oficial relacionada amb l'inflable, ni tan sols un llibre d'instruccions que detallés com s'havia de muntar i desmuntar o com s'havia de subjectar a terra. A més, va afegir Alabau, l'atracció no havia passat inspeccions de seguretat ni comptava amb llicència municipal. «L'inflable havia d'estar sotmès a una normativa», va afirmar l'advocat.

L'interrogatori tant dels investigats com dels dos treballadors encarregats de la zona lúdica, que van declarar en qualitat de testimonis, va girar entorn al muntatge i als ancoratges amb els quals se subjectava l'inflable. De fet, l'atestat dels mossos apuntava a l'ancoratge «deficient» com una de les causes del sinistre. Al jutjat, tots van explicar que subjectaven l'atracció per dos dels deu punts de fixació que tenia l'inflable seguint les instruccions del firaire que els hi va vendre el castell. «Només estava lligat amb dues piques i dues cordes, considerem que és clarament insuficient aquesta manera d'atendre el muntatge», van sostenir els advocats de les víctimes, que destaquen que era un inflable de «grans dimensions». També van criticar que no hi hagués ningú supervisant l'inflable i comprovant que no hi hagués cap problema.

La defensa, per contra, va assegurar que els amos del restaurant actuaven amb màxima prudència perquè no muntaven l'inflable quan bufava aire. «El venedor els hi va dir que, si no feia vent, amb dos ancoratges n'hi havia prou», va argumentar l'advocat, Carles Monguilod. L'advocat també va posar en dubte que la normativa europea que suposadament s'aplica per a aquests muntatges evidenciï que hi hagués un ancoratge deficient tenint en compte la manca de vent d'aquella tarda. De fet, la defensa va explicar que recentment s'ha incorporat a la causa un vídeo enregistrat per un pare pocs minuts abans de l'accident. «No es mou ni una fulla dels arbres, no hi havia vent», va explicar Monguilod. «No estem d'acord amb què es cometés una negligència i, de fet, ens trobem encara amb la situació de no saber la causa de l'accident», va afirmar Monguilod que va exposar que això demostra que era impossible de «preveure». Els propietaris s'enfronten a un delicte d'homicidi imprudent i sis delictes de lesions per imprudència per les ferides causades als altres sis menors.

El jutjat va citar a declarar l'11 de juliol els pares dels menors com a perjudicats i va fixar una tercera ronda de declaracions per al dia 18.