Arbúcies-sant hilari, espectacles, col·laboració i solidaritat

a pocs dies, el cap de setmana de l'11 de setembre, Arbúcies i Sant Hilari ajuntaven esforços per oferir en cadascuna de les dues viles selvatanes una gala del projecte «Para los valientes». Un projecte que té per objectiu recaptar diners per al «Pediatric Cancer Center Project» de Sant Joan de Déu (Barcelona). Amb aquestes gales, s'afegien a tants altres llocs on el projecte «Para los valientes» s'ha donat a conèixer i ha aconseguit aportacions econòmiques més o menys significatives. Unes aportacions destinades al nou servei super-especialitzat que es vol endegar en el que, des de fa molts anys, és l'hospital pediàtric de referència a Catalunya.

No és, però, aquesta l'única col·laboració cultural que aquestes setmanes haurà sumat energies de les dues viles, possiblement, més selvatanes de totes les viles selvatanes. A finals de mes (23 i 24 de setembre) el grup de Teatre del Centre d'Arbúcies i el Grup de Teatre de Sant Hilari estrenaren El Testimoni, un nou muntatge teatral sorgit del treball conjunt de les dues entitats. Amb tota certesa, més endavant es representarà també a Sant Hilari.

Les activitats esmentades fan palès, una vegada més, que l'antiga dita «la unió fa la força» no ha perdut ni una engruna de vigència. I que, sovint, sumar esforços i energia a nivell municipal, tant en allò que sorgeix del teixit social com el que pugui sorgir des de l'àmbit públic, acaba tenint un ressò més ampli i ajuda a racionalitzar les despeses.

El de la col·laboració entre municipis no és sempre un tema fàcil. Depèn de molts factors i no només de la proximitat geogràfica. Pensava en la nova temporada que ben aviat començarà als teatres de la Costa Brava Sud. Una entitat que aplega els teatres de Lloret i de Blanes i que amb una oferta àmplia i interessant tornarà a tenir com a repte, d'una banda, intentar superar les dades d'ocupació de temporades passades i, de l'altra, generar i fidelitzar un flux significatiu d'espectadors en els dos sentits: Blanes-Lloret, Lloret-Blanes.