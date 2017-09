Educació de Blanes està pendent de rebre la partida de la piscina Jordi Kemner

El regidor de Serveis Socials de l'Ajuntament de Blanes, el socialista Mario Ros, es va posar ahir en contacte amb aquest diari ja que ICV-EUiA i Batega per Blanes el citaven en la informació per reclamar l'obertura de la piscina Jordi Kemner. Mario Ros va voler precisar, ja que les dues formacions el citaven, que la seva àrea no és responsable d'aquest equipament, sinó que ho és Educació, i va afirmar que «l'oposició sap perfectament que no la gestiono jo». ICV-EUiA i Batega per Blanes reclamen que el govern compleixi la moció que es va aprovar el juliol per reobrir la piscina fora de l'horari escolar i que deixin de passar-se la pilota d'una regidoria a una altra.

Sobre la partida destinada a la piscina, i que es troba assignada a l'àrea de Serveis Socials, Mario Ros va exposar que no s'ha tocat mai des que el febrer de l'any 2016 va entrar a l'Ajuntament i que, de fet, ha sol·licitat que la traspassin a Educació, cosa que no s'ha fet ja que Intervenció li ha comunicat que és un procés «molt complicat», alhora que la decisió correspon a Hisenda.

El regidor d'Educació, Albert Sanz (ERC), va manifestar ahir que, «fins ara, la piscina sempre l'havia gestionat Serveis Socials», però que l'alcalde va determinar que passava a Educació perquè es troba en una escola. En tot cas, Sanz reclama el traspàs de la partida que té Serveis Socials.

Sobre la queixa dels dos partits de l'oposició perquè no es convoca la taula de treball que el ple va aprovar, el regidor d'Educació va reconèixer que s'ha de convocar, que entén que «tinguin pressa» però que qüestions de personal ho retarden.

El regidor també va explicar que la llei de la Generalitat exigeix que qui gestiona la piscina sigui una entitat sense ànim de lucre i disposi d'assegurança de responsabilitat civil, uns requisits que poden dificultar trobar una entitat que assumeixi la gestió de l'equipament.